Почему именно 27 ноября? Три скрытые причины, по которым США торопят Украину с "миром"

Глава США хочет сделать "мирный план" подарком для американской нации на День благодарения

В США хотят, чтобы Украина подписала новый мирный план уже до 27 ноября. До конца месяца Штаты хотят успеть представить его Москве и "завершить процесс" к началу декабря — Вашингтон спешит не просто так.

Что нужно знать:

Штаты ускорили свою активность по заключению мирного соглашения по войне в Украине

Вашингтон поставил Киеву дедлайн, выбрав важную для себя дату

Такая поспешность Белого дома может сыграть против Украины

"Телеграф" с помощью искусственного интеллекта Gemini решил выяснить, почему США торопят Украину. Есть три главные причины, по которым Вашингтон выбрал именно 27 ноября.

Первая причина — День благодарения

Именно на 27 ноября в этом году в США приходится главный семейный праздник страны – День благодарения (Thanksgiving Day). Для американского избирателя он даже сакральнее, чем Рождество.

Дональд Трамп

В США существует традиция "подарков нации" в День благодарения. В этом году, по задумке Белого дома, им должен стать "мир" в Украине. В этом случае, миллионы американских семей за ужином в День благодарения будут обсуждать не повышение цен на бензин, а то, как президент США Дональд Трамп принес мир и сэкономил деньги налогоплательщиков. Это классическая попытка выиграть "битву за обеденным столом" (kitchen table politics).

Вторая причина — "Мертвый сезон" в политике

В промежутке между Днем благодарения и Рождеством (25 декабря) в Америке политическая жизнь замирает. Конгресс идет на длительные каникулы, принятие серьезных решений откладывается в январе. Таким образом, дедлайн 27 ноября – это попытка запрыгнуть в последний вагон. Если мирное соглашение не будет парафировано (согласовано и заверено) до Дня благодарения, процесс затянется не менее чем на два месяца.

Третья причина — Желание создать видимость стабильности в сезон распродаж

Есть еще одна очень утилитарная причина, почему США спешат, сразу после Дня благодарения идет Черная пятница — старт сезона распродаж. Плохие новости или неопределенность в геополитике в это время крайне нежелательны, ведь могут отрицательно повлиять на объемы продаж. "Мирное соглашение" (или хотя бы его декларация) перед началом сезона распродаж является сигналом стабильности для фондовых бирж. Белый дом стремится успокоить рынки и инвесторов перед закрытием финансового года, продемонстрировав, что один из главных глобальных рисков нейтрализован.

Почему поспешность США может быть опасна для Украины

ИИ заключает, что выбор даты 27 ноября говорит о том, что для США содержание "мирного соглашения" может быть второстепенно — главное его наличие. Вашингтон стремится создать "символ мира" к празднику. Это создает опасную ситуацию, когда Киев принуждают к поспешным решениям.

Новый мирный план США — детали

На этой неделе появилась информация, что США и Россия разрабатывают тайный план прекращения войны. По данным СМИ, Россия возьмет под свой контроль весь Донбасс, тогда как линии контроля в Херсоне и Запорожье будут заморожены.

Согласно документу, на территории Украины не должно быть никаких войск НАТО, а численность украинских вооруженных сил должна быть ограничена 600 000 человек. С России будут сняты санкции.

Axios пишет, что мирный план впервые включает в себя гарантии безопасности для Украины, основанные на статье 5 Устава НАТО. Это будет обязывать США и европейских союзников рассматривать нападение на Украину как нападение на все "трансатлантическое сообщество".

Как сообщал "Телеграф", народный депутат Украины Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов "мирного плана США". Контролировать выполнение условий будет "Совет мира", возглавляемый президентом США Дональдом Трампом.