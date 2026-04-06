В "АТБ" цінопад на популярні консерви: майже сто гривень економії на кілограмі продукту

Акційна пропозиція триватиме до 8 квітня

У мережі супермаркетів "АТБ" встановили знижки на курячі консерви. Банку продукту прямо зараз можна забрати за привабливою ціною.

"Телеграф" розповідає про вигідну пропозицію. Йдеться про консервоване м'ясо курей "Своя Лінія" (325 р.). Вартість товару складає 63 гривень замість 95 — знижка 33%. Економія 32 гривні. А при купівлі кількох банок (кілограм) вигода становитиме майже 100 гривень.

Курячі консерви

Акція триватиме до 13 квітня.

Чому продукти продають зі знижкою?

Існує кілька причин, через які супермаркети влаштовують вигідні акції для покупців:

Звільнення місця для нових постачань. Магазини отримують нові партії товарів, і щоб звільнити полиці, намагаються швидше розпродати старі позиції. Залучення покупців. Знижки стимулюють людей купити більше, ніж планувалося, чи скуштувати нові продукти. Сезонні розпродажі. Наприкінці сезону менш популярні товари знижують ціну, щоб прискорити продажі.

Крім того, акції іноді застосовуються до продуктів з терміном придатності, що наближається. Однак більшість знижок – це продумана стратегія магазинів для збільшення продажів.

