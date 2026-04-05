Можна зекономити до 40%: в "АТБ" великі знижки на 6 товарів для тих, хто стежить за фігурою

Для більшості пропозицій акція чинна лише до 8 квітня

Українці, які стежать за своєю фігурою та здоров'ям мають нагоду зекономити кошти на купівлі улюблених продуктів. В мережі супермаркетів "АТБ" запроваджені знижки на деякі товари, для поціновувачів здорового способу життя.

Акційні товари можна купити зі знижкою до 40% від вартості. "Телеграф" розповість, що це за пропозиції та скільки вони тепер коштують.

Стріпси MB FOODY курячі (BARBECUE/BAKON ) 35 г/уп. Зараз коштують 29.90 гривні замість 50.30 гривні за 1 упаковку. Знижка складає 40% або 20,40 гривні.

Стріпси MB FOODY курячі

Чіпси курячі ХО перекусити? DRY CHICKEN сиров'ялені 50 г/уп. Зараз коштують 55.90 гривні замість 79.90 гривні за 1 упаковку. Знижка складає 30% або 20 гривень і діє до 08.04.2026.

Чіпси курячі ХО перекусити? DRY CHICKEN

Сир кисломолочний Білоцерківський нежирний п/ет, 350 г. Зараз коштує 54.90 гривні замість 78.50 гривні за 1 упаковку. Знижка складає 30% або 23.60 гривні і діє до 08.04.2026.

Сир кисломолочний Білоцерківський

Нектap Jaffa з плoдiв Мaнгo з екстpaктoм листя стевiї, 0,95 л. Зараз коштує 53.90 гривні замість 87.50 гривні за 1 упаковку. Знижка складає 30% або 33.60 гривні і діє до 08.04.2026.

Нектap Jaffa з плoдiв Мaнгo

Нектар Jaffa Fitness Апельсиново-Грейпфрутовий з екстрактом листя стевії, 0,95 л. Зараз коштує 56.70 гривні замість 91.90 гривні за 1 упаковку. Знижка складає 38% або 35.20 гривні і діє до 08.04.2026.

Нектар Jaffa Fitness Апельсиново-Грейпфрутовий

Йогурт Галичина Карпатський без цукру 1,6% п/стакан, 280 г. Зараз коштує 25.50 гривні замість 38.90 гривні за 1 упаковку. Знижка складає 34% або 13.40 гривні і діє до 08.04.2026.

Йогурт Галичина Карпатський

Акційна пропозиція діє лише до 8 квітня. Проте вона дає можливість заощадити кошти та водночас побалувати себе без небажаних наслідків. Тож скористатись цією акцією та запастись улюбленими продуктами за вигідною ціною буде дуже мудрим рішенням.

