Котедж біля моря та 13 млн грн: стало відомо, хто з нардепів попався на незаконному збагаченні

За народним обранцем тягнеться скандальний шлейф

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили чинного народного депутата у незаконному збагаченні на 13 млн грн. Фігурантом справи виявився Олександр Качний.

Про це виданню "РБК-Україна" повідомили власні джерела. Водночас офіційно антикорупційні органи не називають імʼя фігуранта.

"Протягом 2020–2021 років підозрюваний став власником активів на загальну суму майже 13 млн грн, що значно перевищувало рівень його офіційно задекларованих доходів", — йдеться в повідомленні правоохоронців.

У НАБУ також зазначили, що на вказані кошти посадовець придбав котедж та земельну ділянку на узбережжі Чорного моря (село Коблево), а також купив квартиру в центрі Києва площею 132,6 кв. м.

"Народний обранець у 2020 – 2021 роках придбав активи, вартість яких на 12,7 млн грн перевищувала його законні доходи. Мова йде про: квартиру в центрі м. Києва площею 132,6 кв. м та вартістю 5,632 млн грн; елітний ремонт та облаштування вказаної квартири на суму 5,656 млн грн; котедж і земельну ділянку в курортному селищі Коблевому загальною вартістю 1,694 млн грн", – пише пресслужба САП.

Також слідство встановило, що парламентар оформив майно на свого знайомого, однак з грудня 2021 року проживав у столичній квартирі, особисто керував усіма ремонтними роботами та оплачував їх готівкою.

Хто такий Олександр Качний

Народний депутат України IX скликання Олександр Качний був обраний до Верховної Ради у 2019 році за списком зараз забороненої партії "Опозиційна платформа — За життя" (ОПЗЖ). Член Комітету з питань бюджету, входить до депутатської групи "Платформа за життя та мир".

Він є одним із тих депутатів, у кого скандали тягнуться роками та стосуються одразу кількох тем: проросійських заяв, можливих корупційних історій і поведінки в публічному просторі.

Найпомітніший блок — це його позиції щодо війни з Росією. У 2021 році він прямо відмовлявся визнавати російську агресію і заявляв, що на Донбасі "українці воюють проти українців", після чого демонстративно залишив студію ток-шоу. Перед повномасштабним вторгненням у 2022 році Качний також публічно звинувачував Захід у "нагнітанні" ситуації і фактично перекладав відповідальність за війну на США та Європу. Після 24 лютого він, за даними руху "Чесно", не засудив дії Росії.

Олександр Качний

Окремо — політичні рішення і дії, які викликали суспільний резонанс. У 2020 році Качний був серед ініціаторів звернення до Конституційного суду, після якого було фактично зруйновано систему е-декларування — це рішення спричинило одну з найбільших антикорупційних криз в Україні. Пізніше він голосував за скандальний законопроєкт №5655 про містобудування, який критикували як такий, що послаблює контроль громадськості над забудовою.

Є й історії, пов’язані з корупційними підозрами ще з 2000-х. Коли Качний очолював рибне господарство, його звинувачували у лобіюванні бізнесу своєї сім’ї та маніпуляціях із квотами на вилов риби; це завершилося скандалом і фактичним згортанням відомства. Під час роботи в Київській облраді він фігурував у розслідуваннях щодо передачі великих лісових територій структурам, пов’язаним із політиками з оточення Віктора Януковича.

Ще один напрям — майнові питання. Журналісти неодноразово писали, що значна частина активів родини оформлена на дружину або інших осіб: нерухомість, земельні ділянки, дорогі авто.

