Ціна великоднього кошика помітно змінилася за рік: що стало набагато дорожчим, а що подешевшало (інфографіка)

Спекти паску цього року коштує майже стільки ж, скільки й минулого

Ціна на товари великоднього кошика в Україні дорожчають з кожним роком. З 2025 до 2026 року продукти до свята знову помітно додали у вартості.

Про це свідчить аналіз "Телеграфа". Слід зазначити, що про подорожчання продуктів до святкового столу повідомляють і профільні фахівці. Так, наприклад, за даними економіста Олега Пиндзина, з початку повномасштабного вторгнення середня вартість великоднього кошика подвоїлася — з 950 гривень (2022) до 1980 гривень (2026).

"У нас виходить, що в 22-му році у нас оцей великодній кошик коштував 950 грн, а в 26-му році: по суті справи за чотири роки в нас кошик подвоївся в ціні — ось маємо таку правдиву ситуацію", — сказав Пендзин.

Про це повідомляє і Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки". Згідно з його розрахунками, вартість великоднього кошика у 2026 році становитиме в середньому 1903 гривні, що на 14,4% дорожче, ніж минулого року.

"Телеграф" провів власний аналіз

Для розрахунків ми взяли один із поширених наборів великоднього кошика — паска (борошно пшеничне — 700 г., молоко — 300 мл., яйця — 6 шт., цукор — 300 г, вершкове масло — 150 г), 0,2 кг сала, 0,5 кг ковбаси, 0,5 кг твердого сиру, пляшка вина, 0,25 кг хрону, 0,5 кг консервованих огірків, 0,5 кг свіжих огірків.

За даними сайту "Мінфін", вартість цих продуктів за останній рік змінилася таким чином:

Борошно пшеничне (1 кг) — 20,7 гривні (у лютому 2025) та 21,9 (у лютому 2026);

Молоко (300 мл., 2.6%, наприклад "Яготинське") — 17,6 гривні (квітень 2025) та 17,7 (у квітні 2026);

Яйця (6 шт., С1, наприклад, "Ясенсвіт") — 44,04 гривні (у квітні 2025) та 52,3 (у квітні 2026);

Цукор (300 р.) — 10,2 гривні (у квітні 2025) та 11,6 (у квітні 2026);

Вершкове масло (150 г.) — 16,2 гривні (квітень 2025) та 16,5 (квітень 2026);

Сало домашнє (200 р.) — 47,3 гривні (квітень 2025) та 54,9 (квітень 2026);

Ковбаса (копчена, наприклад, "Алан Брауншвейзька сирокопчена") — 521,4 гривні (квітень 2025) та 585,9 (квітень 2026);

Буженина (500 р., наприклад, "Ятрань") — 285,3 гривні (квітень 2025) та 346,6 (квітень 2026);

Курка (тушка 1 кг.) — 52 (квітень 2025) та 64 (квітень 2026);

Твердий сир (500 р., наприклад, "Комо") — 264,6 гривні (квітень 2025) та 273,2 (квітень 2026);

Вино (пляшка, наприклад, "Vardiani Піросмані") — 104.3 гривні (квітень 2025) та 134,9 (квітень 2026);

Хрін (200 р.) — 28 гривень (квітень 2025) та 31 (у квітні 2026);

Огірки консервовані (500 р., наприклад "Верес") — 107,5 гривні (квітень 2025) та 102,6 (у квітні 2026);

Огірки свіжі (500 р.) – 129,8 гривні (березень 2025) та 229 (у квітні 2026).

Підсумок: у 2025 році за такий кошик покупцеві потрібно було віддати 1648,94 гривні, а вже 2026 — 1942,1. Таким чином набір впритул наблизився до позначки 2000 гривень і показав зростання приблизно на 17%, що збігається з розрахунками фахівців.

Деталі: базові продукти для тіста (борошно, молоко, цукор, вершкове масло) зросли в середньому всього на 1–3%. Тобто спекти паску цього року коштує майже стільки ж, скільки й минулого, а от накрити стіл м’ясною нарізкою та свіжими овочами стало помітно дорожче.

Ціни на Великдень 2026. Інфографіка "Телеграф"

