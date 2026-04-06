Що буде з цінами на пальне в Україні? Названо дату, коли все вирішиться

АЗС не втратять шансу заробити і можуть підлити оливи у вогонь

Економіст Олег Усенко переконаний, що ціни на паливо можуть сягнути 120 грн/л, якщо війна на Близькому Сході продовжиться. Однак цей стрибок торкнеться не тільки України й всього світу. Втім водіїв цікавить питання: коли остаточно стане зрозуміло, що буде з вартістю та чого чекати.

Відповідь на це "Телеграфу" дав головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.

За його словами, робити пряму кореляцію ціни нафти в доларах за барель до ціни пального в гривнях на АЗС не коректно. Це наочно показує ситуація з вартістю зараз.

"Що стосується поточної ціни на нафту, вона 110 доларів за барель. Тепер дивимось на пальне, ціни на пальне на 92 бензин — було 60 грн, зараз 66,9 грн. Я розумію, що 95 він дорожчий, а дизель взагалі 87. До речі, дизель також коштував 61 грн за літр, зараз 87-88. Тут оця пряма кореляцію відсутня. Адже казали, що ось дивіться, скільки коштував барель нафти в доларах і це буде дорівнювати аналогічній цифрі в Україні в гривнях. Тоді зараз повинна була б ціна бути 92-го бензину не 67 грн, як і є, а 110 грн, але ж цього нема", — пояснює Ус.

Іван Ус

Він додає, що ескалація буде тривати, але вона залежатиме від того, як буде розвиватись ситуація на Близькому Сході. Не слід відкидати, що цей тиждень (6-12 квітня) може мати велике значення, адже США не просто сконцентрували велику кількість сил в регіоні, Трамп висунув ультиматум Ірану до ранку середи, 8 квітня.

"Тобто на ранок середи цілком можливо, що ми побачимо операцію США з деблокади Ормузької протоки. Чи вдасться вона, чи ні — важко сказити. Але від того, як це все пройде, буде залежати і динаміка цін", — каже експерт.

Ормузька протока

За його словами: якщо вдається США те, що вони планують, тобто буде знесення режиму Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) і встановлення більш конструктивно налаштованого на стосунки з Заходом режиму в Ірані, то це буде означати, що друга за розвідними покладами нафти та газу країна в світі може повернутись на ринок без санкцій. Тоді є ймовірність, що ціни не обваляться, але повернуться або до початкового стану 60 доларів за барель, або трохи нижче.

"За всіма прогнозами енергетичних аналітичних інституцій протягом цього року не очікується перевищення попиту нафти над її пропозицією. Пропозиція, як очікувалось, завжди буде вища, а отже буде надлишок нафти, що буде штовхати ціни вниз. Тобто ранок середи нам покаже, що до чого", — каже Ус.

Чому в ціні підскакує найбільше дизель

Експерт пояснює, що в Європі є запаси бензину, і ця пропозиція трохи пригальмовує коливання ринку, а от запасів дизеля практично нема. Тому вартість за одиницю зростає в рази і це продовжиться, адже в Європі нафтопереробні підприємства орієнтовані на бензин.

"Зараз головне питання, наскільки вистачить запасів в країнах світу, які почали їх розконсервувати, запасів нафти для переробки. Адже є думка, що запаси бензину за березень були суттєво використані, і чи вистачить їх нам до кінця квітня, тут немає впевненості", — додає Ус.

Динаміка зростання цін на пальне у 2026. Дані: Мінфін

Він пояснює: якщо будуть сигнали, що запасів не вистачає, ціни дійсно підуть вверх. До прикладу, бензин 95 зрівняється з преміальним дизелем, а це майже +30 грн. Тут також не слід відкидати, що самі АЗС не втратять шансу заробити і можуть підлити масла у вогонь.

"Всі говорять про зростання цін, але ж ніхто не дивиться наскільки ці ціни реально зросли. Кожен хоче закласти собі додаткове зростання, щоб більше заробити. І ось тут головне, що Антимонопольний комітет, який обіцяв за цим слідкувати, фактично нічого не зробив", — резюмував Ус.

