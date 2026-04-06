Жодної "хімії", лише спеції: як пофарбувати яйця у фантастичний смарагдовий і жовтий кольори (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Забудьте про штучні барвники
Українка поділилася у соцмережах способом фарбування великодніх крашанок у незвичні смарагдові та яскраво-жовті відтінки. Для цього знадобляться лише натуральні інгредієнти і жодної хімії.
У відео вона використовує прості інгредієнти — спеції та чай — щоб отримати глибокі, насичені відтінки без штучних барвників. Роликом користувачка з ніком kris_estet поділилася в Інстаграм.
Що знадобиться для крашанок смарагдового кольору
- вода — 2 літри;
- куркума — 1 ст. л.;
- чай каркаде — 3 ст. л.;
- яйця білого кольору — 4-5 шт;
- олія для блиску.
Спосіб приготування:
У каструлю додаємо каркаде та куркуму, заливаємо водою, вливаємо оцет і ретельно перемішуємо. У підготовлений розчин кладемо сирі білі яйця, доводимо до кипіння, після чого зменшуємо вогонь і варимо приблизно 12–15 хвилин.
Після цього яйця залишаємо у фарбувальній рідині до повного охолодження. Щоб отримати насичений смарагдовий відтінок, їх краще залишити настоюватися на ніч. Вранці шкаралупу витираємо сухою серветкою, а для легкого блиску за бажанням змащуємо олією.
Що знадобиться для крашанок жовтого кольору
- вода — 2 літри;
- оцет — 2 ст.л.;
- білі яйця — 4-5 шт.
Спосіб приготування:
У каструлю наливаємо воду та оцет, додаємо куркуму і ретельно розмішуємо. Сирі білі яйця кладемо у розчин і доводимо до кипіння, після чого зменшуємо вогонь і варимо приблизно 12–15 хвилин.
Щоб досягти насиченого жовтого кольору, яйця залишаємо у рідині на ніч. Вранці їх протираємо сухою серветкою, а за бажанням для блиску можна злегка змастити олією.
