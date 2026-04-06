Жодної "хімії", лише спеції: як пофарбувати яйця у фантастичний смарагдовий і жовтий кольори (відео)

Забудьте про штучні барвники

Українка поділилася у соцмережах способом фарбування великодніх крашанок у незвичні смарагдові та яскраво-жовті відтінки. Для цього знадобляться лише натуральні інгредієнти і жодної хімії.

У відео вона використовує прості інгредієнти — спеції та чай — щоб отримати глибокі, насичені відтінки без штучних барвників. Роликом користувачка з ніком kris_estet поділилася в Інстаграм.

Що знадобиться для крашанок смарагдового кольору

вода — 2 літри;

куркума — 1 ст. л.;

чай каркаде — 3 ст. л.;

яйця білого кольору — 4-5 шт;

олія для блиску.

Спосіб приготування:

У каструлю додаємо каркаде та куркуму, заливаємо водою, вливаємо оцет і ретельно перемішуємо. У підготовлений розчин кладемо сирі білі яйця, доводимо до кипіння, після чого зменшуємо вогонь і варимо приблизно 12–15 хвилин.

Після цього яйця залишаємо у фарбувальній рідині до повного охолодження. Щоб отримати насичений смарагдовий відтінок, їх краще залишити настоюватися на ніч. Вранці шкаралупу витираємо сухою серветкою, а для легкого блиску за бажанням змащуємо олією.

Крашанка смарагдового кольору. Фото: instagram.com/kris_estet

Що знадобиться для крашанок жовтого кольору

вода — 2 літри;

оцет — 2 ст.л.;

білі яйця — 4-5 шт.

Спосіб приготування:

У каструлю наливаємо воду та оцет, додаємо куркуму і ретельно розмішуємо. Сирі білі яйця кладемо у розчин і доводимо до кипіння, після чого зменшуємо вогонь і варимо приблизно 12–15 хвилин.

Смарагдова і жовта крашанка. Фото: instagram.com/kris_estet

Щоб досягти насиченого жовтого кольору, яйця залишаємо у рідині на ніч. Вранці їх протираємо сухою серветкою, а за бажанням для блиску можна злегка змастити олією.

