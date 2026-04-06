Росіяни розкидають нові міни: де вже бачили "пряники" в Україні та чим відрізняються від "лєпєстка"

Вони майже непомітні та дуже небезпечні

У кількох регіонах України зафіксували використання нових російських протипіхотних мін дистанційного мінування, відомих під назвою "пряник" ("плюшка"). Вони становлять серйозну загрозу для цивільних, адже їх складно помітити навіть спеціальними засобами. Росіяни скидають їх з безпілотників.

Ці міни вже фіксували на Сумщині, у Нікопольському районі, у Херсона та навіть у Запоріжжі знаходили на острові Хортиця. "Їх, як правило, скидають з дронів на м'яку поверхню, в траву, щоб пластик не розбився і вони були менш помітними", — зазначають у попередженні від заповідника.

Жителів закликають уникати небезпечних районів і пересуватися лише перевіреними маршрутами, уникати покинути територій і нічого не торкатися. Перші згадки про цю міну в публічному просторі з'явились восени 2025 року, однак наразі використання стало масовішим.

Міна-"пряник" виглядає як невеликий округлий пластиковий предмет/ Джерело: єРадар

Що відомо про міну-"пряник" та різницю з "лєпєстком"

Легка невелика міна зроблена з пластику та має діаметр 5-6 см. Вона візуально схожа на шайбу чи кришку. Вони легко маскуються на землі чи траві, або ж у смітті. Та вона дуже небезпечна — спрацьовує при найменшому натисканні. В ній "близько 30 грамів пластиду, чого достатньо аби відірвати людині стопу", стверджує моніторинговий канал "єРадар". Зауважимо, це пластиковий корпус погано розпізнається металошукачами. У порівнянні з відомою міною "лєпєсток" — вона в два рази менше.

Міни "пряник" та "лєпєсток" - порівняння/ Інофграфіка створена за допомогою ШІ

Важливо: у разі виявлення підозрілого предмета не можна до нього наближатися — потрібно відійти на безпечну відстань і повідомити рятувальників або поліцію за номерами 101 чи 102.

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни модернізували дрони-"шахеди" під дистанційне мінування території. Кожен з них може нести до 8 мін.