У "Сільпо" обвалилися ціни: ці 12 сирів можна купити за великими знижками у Вербну неділю

Пропозиція буде доступна ще пару днів

У популярному супермаркеті "Сільпо" на Вербну неділю діють знижки на сири. Деякі види можна придбати на великій акції — до 50%.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, які 12 популярних продуктів можна зараз купити дешевше. Зазначимо, що пропозиція обмежена і діятиме до 8 квітня.

Крем-сир Philadelphia Оригінальний 61% 200 г — знижка -50%, ціна 129.00 грн, економія 130.00 грн Сир Paturoges Comtois "Камамбер" 45% з коров’ячого молока 240 г — знижка -35%, ціна 149.00 грн, економія 80.00 грн Сир Bonfetto Подільський порційний 45% 100 г — знижка -51%, ціна 27.90 грн, економія 29.00 грн Сир Ghidetti Mister Mix тертий 32% з коров’ячого молока 100 г — знижка -24%, ціна 64.99 грн, економія 21.00 грн Сир "Брі Діжон" 60% з коров’ячого молока 100 г — знижка -35%, ціна 54.90 грн, економія 30.00 грн Сир Capzone "Данаблу" 50% фасований 100 г — знижка -29%, ціна 99.00 грн, економія 40.00 грн Сир Kaserei "Дор Блю Лайб" 55% 100 г — знижка -36%, ціна 69.90 грн, економія 39.00 грн Сир Комо Голландія 45% брусок 150 г — знижка -46%, ціна 59.99 грн, економія 52.01 грн Сир Комо Тенеро Мілк 50% брусок 150 г — знижка -46%, ціна 59.99 грн, економія 52.01 грн Сир плавлений President Вершковий 45% 160 г — знижка -39%, ціна 59.99 грн, економія 39.01 грн Сир "Комо" "Горіховий" з лісовим горіхом 50% порційний 100 г — знижка -38%, ціна 49.90 грн, економія 30.00 грн Сир плавлений President з шинкою 45% 160 г — знижка -39%, ціна 59.99 грн, економія 39.01 грн

Знижки у "Сільпо". Скріншот: silpo.ua

Акції проводяться у рамках програми "цінотижки". Це "ціна тижня" на низку товарів, що діє з четверга по середу. Щоразу товари можуть змінюватись і акція діятиме на інші продукти. Діє по всій Україні.

Знижки у "Сільпо". Інфографіка "Телеграф"/ІІ

Що можна їсти у Вербну неділю

Представник Української греко-католицької церкви митрофорний протоієрей Ігор Яціврозповів "Телеграфу", що можна їсти на Вербеої неділю. За його словами, зараз триває Великий передпасхальний пост. За словами священнослужителя, у різних конфесіях та церквах розпорядження щодо обмежень у їжі можуть дещо відрізнятися.

Що стосується їжі, то у нашій церкві цього дня можна їсти і м'ясні, і молочні страви без жодних обмежень. Алкоголь можна вживати, але не слід упиватися каже Яців

Ігор Яців. Фото: Facebook

Детальніше читайте у матеріалі: "Вербна неділя без міфів: правда про традиції та заборони і як правильно зустріти свято" .

За його словами, якщо людина дотримується Великого посту і весь цей час не вживає алкоголю, то не варто порушувати це у Вербну неділю та почекати до Великодня.

Але це не означає, що на Великдень треба напитися так, щоби не пам’ятати, де ти є. Бог благословляє їжу, але переїдання є гріх, незалежно від того, м’ясне це чи алкоголь зазначив співрозмовник.

Він також додав, що у греко-католиків у свято Вербної неділі дозволено всі страви, м’ясні та молочні. Проте вже у Страсний тиждень заборонено їсти м’ясні страви, а у Страсну п’ятницю навіть молочні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які популярні бренди побутової хімії продають зі знижками понад 30% у "АТБ".