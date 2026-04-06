Не йдіть у "Сільпо" за помідорами: де купити овоч на 800 грн дешевше
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Найпопулярніше супермаркети пропонують різні варіанти
Ціни на овочі продовжують дивувати українців своєю різноманітністю. Стосується це і помідорів.
"Телеграф" порівняв вартість різних сортів томатів. Для матеріалу використовувалися дані магазинів: "Сільпо", "Фора", АТБ", "Варус".
Скільки коштують помідори у магазині "АТБ"
В мережі "АТБ" вибір сфокусований на основних позиціях. Тут можна знайти одні з найдоступніших пропозицій для щоденних страв.
- Томат Черрі (250 г): 74.90 грн/шт.
- Томати тепличні: 199.89 грн/кг.
Вартість помідорів у "Varus"
Магазин "Varus" пропонує широкий асортимент вагових томатів, включаючи популярні сорти "Ікрам" та "Сливка".
- Томат ваговий: 209.90 грн/кг.
- Томат Ікрам ваговий: 229.90 грн/кг (зі знижкою -23%, стара ціна — 299.90 грн).
- Помідор Сливка ваговий: 249.90 грн/кг.
Яку вартість оголосили у "Сільпо"
У "Сільпо" представлені цікаві сортові позиції, проте варто бути уважними: ціна вказана за 100 грамів, що візуально може здатися дешевше, ніж в інших мережах.
- Томат гілка: 71.7 грн за 100г (717 грн/кг).
- Томат Біоранж жовтий: 109.9 грн за 100г (1099 грн/кг).
- Томат Томімару Мучо: 122.15 грн за 100г (1221.5 грн/кг).
- Томат "Коктейльний" на гілці: 209.5 грн за 100г (2095 грн/кг).
Ціна на помідори у "Форі"
"Фора" пропонує стабільний вибір з акцентом на українське походження деяких сортів.
- Томат: 209.00 грн/кг.
- Томат жовтий: 289.00 грн/кг.
- Томат рожевий Український: 298.00 грн/кг.
- Томати коктейльні (400 г): 169.00 грн.
Куди йти за покупками
Аналіз цін показує, що для економного наповнення продуктового кошика найкращим варіантом залишається "АТБ", де звичайні тепличні томати пропонують за найнижчою ціною — менш як 200 гривень за кілограм. Якщо ж ви шукаєте конкретні сорти, як-от "Ікрам", то варто завітати до "Varus", оскільки завдяки поточним знижкам там можна суттєво зекономити.
Тим, хто віддає перевагу класичним томатам без прив’язки до бренду, підійдуть і "Фора", і той самий "Varus", адже вони тримають цінову "золоту середину" на рівні 209 гривень. Водночас мережа "Сільпо" залишається місцем для гастрономічних експериментів, а не для бюджетних закупів. Вартість преміальних томатів там подекуди в рази перевищує середньоринкові показники, що робить цей супермаркет найдорожчим у нашому списку.
