Небезпечну не лише для людей хворобу переносять комарі. Чи є загроза для України

Профілактика включає не тільки боротьбу з комахами

На тлі спалаху дирофіляріозу в Росії виникає занепокоєння й серед українців. Адже ця паразитарна хвороба несе загрозу як людині, так і тваринам. Ба більше, переносником личинок дирофілярій є комарі.

"Телеграф" вирішив звернутись до експертів, аби з'ясувати, чи загрожує Україні спалах дирофіляріозу та як з ним можна боротися.

За словами ентомологів, на дирофіляріоз можуть хворіти собаки, коти, корови та інші тварин, а серед них й людина. Однак специфічних способів боротьби фактично немає, адже зменшувати популяцію цих же бродячих собак не гуманно.

"Чим більше у містах бродячих собак та кішок, тим більше супутніх інфекцій у людини. Бездомні тварини — стабільне джерело дирофіляріозу, а розносять його комарі", — каже ентомолог.

За його словами, зараження тварин — це звичайна справа, а от люди — рідкісний випадок. Щодо спалаху та загрози населенню, треба мати статистичні дані, аби зрозуміти всю картину.

"Треба дивитися не на цифровий фактаж, а на динаміку. Якщо сказати, що у місті-мільйоннику маємо п'ять випадків на рік, то начебто й небагато, а якщо виявляється, що 10 років тому хворіло 5 людей на країну, то це привід непокоїтися", — додає співрозмовник.

Окрім того, не слід забувати й про те, що гельмінтологія не стоїть на місці. Тобто збільшення кількості випадків дирофіляріозу може бути пов'язане з удосконаленням методів діагностики.

Чи можливий в Україні спалах дирофіляріозу

Інфекціоніст та імунолог Федір Лапій наголосив: "У нас цього добра не бракує років вже 15 так точно або й більше. Я пам'ятаю свого першого пацієнта. Перша думка, що йому потрібний психіатр. Бо коли людина говорить, що під шкірою щось повзає, але ніхто того не бачив, це викликає певні аналогії".

Яка динаміка хвороби в Україні та Росії

За словами ентомологів, в Україні офіційна реєстрація Міністерством охорони здоров’я дирофіляріозу почалася лише з 1996 (2 випадки). Далі захворюваність зростала: у 1997 р. зафіксовано 4, у 1998 – 7, у 1999 – 10, у 2000 – 19, у 2001 – 25, у 2002 – 52 випадки. Протягом наступних 10 років кількість виявлених хворих продовжувала збільшуватися: захворюваність підвищилася у 52 рази. Також ще є регіональні дані, до прикладу, з 1997 по 2002:

у Херсонській області фіксували до 9.79 випадків на 100 000,

райони навколо Чорного та Азовського моря — 6.12–8.94 на 100 000;

західні області – 0.07–1.68 на 100 000;

Черкаська та Харківська області – 2.43–3.71 на 100 000,

Сумська – 4.90–5.45 на 100 000.

При цьому в Росії ситуація наступна за 2013–2023 було зареєстровано 1 248 випадків, а кумулятивна захворюваність за цей період становила 0,078 на 100 000 населення. За статистичними даними, різке зростання захворюваності фіксували після кінця 1990-х. Зокрема:

1996-1998 — 28,

1999-2001 — 114,

2002-2008 — 303,

2008-2016 — 636.

Як боротися з дирофіляріозом

За словами ентомологів, профілактика включає боротьбу з комарами та їх розмноженням. Сюди входить:

дезінсекція підвалів, моніторинг джерел води;

у приватному секторі ліквідація мікроводойм;

регулярна повна зміна води в напувалках для тварин на вулиці;

видалення води з ємностей з конденсатом від кондиціонерів.

"Ці дії будуть корисними для профілактики всіх захворювань пов'язаних з комарами. А їх з кожним роком дедалі більше. І буде ще більше", — кажуть експерти.

Для довідки

Дирофіляріоз — це небезпечне паразитарне захворювання, що викликається круглими червами роду Dirofilaria. Вони передаються через укуси комарів від інфікованих тварин (собак, котів) до людини. У людей паразит найчастіше локалізується під шкірою або в органах зору, утворюючи вузли, свербіж та відчуття "повзання".

