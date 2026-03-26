До виборів в Угорщині — менше трьох тижнів. Як США намагаються "втрутитися" в процес

Вашингтон демонструє проорбанівську позицію

З наближенням виборів в Угорщині, які мають пройти 12 квітня 2026 року, підтримка Білого дому чинного прем'єра країни Віктора Орбана зростає. Так, президент Штатів Дональд Трамп закликав голосувати за "сильного лідера", а віцепрезидент Джей Ді Венс планує відвідати Будапешт вже на початку квітня.

Як повідомляє POLITICO, за даними джерел, поїздка Венса запланована на 7-8 квітня, а вибори в Угорщині — 12 квітня. Тобто ймовірніше представник Трампа збирається відвідати країну, аби особисто висловити підтримку Орбану.

Зауважимо, що наразі Білий дім офіційно не підтверджував поїздку Венса, але видання отримало витяг з телеграми Державного департаменту. У документі йшлось: "Угорщина: підготовка до візиту віцепрезидента Венса до Будапешта 7-8 квітня".

Цікаво, що зазвичай США не цікавить внутрішня політика країн Європи, але Угорщина отримує чималу підтримку від Трампа. Ба більше, наміри відвідати Будапешт напередодні виборів чітко демонструють проорбанівську спрямованість Білого дому.

Як Трамп закликав голосувати за Орбана

У середу, 25 березня, президент США опублікував допис, де назвав чинного прем'єра Угорщини — потужним та сильним лідером з перевіреним досвідом. На думку Трампа, Орбан — це борець за велике майбутнє Угорщини.

"Я з гордістю ПІДТРИМАВ Віктора на виборах 2022 року і маю честь зробити це знову. День виборів — 12 квітня 2026 року. Угорщина: ВИХОДЬТЕ І ГОЛОСУЙТЕ ЗА ВІКТОРА ОРБАНА. Він — справжній друг, боєць і ПЕРЕМОЖЕЦЬ, і має мою повну та беззастережну підтримку для переобрання на посаду прем’єр-міністра Угорщини — ВІКТОР ОРБАН НІКОЛИ НЕ ПІДВЕДЕ ВЕЛИКИЙ НАРОД УГОРЩИНИ. Я З НИМ ДО КІНЦЯ!" — йдеться у дописі.

Хто головний опонент Орбана на виборах

Петер Мадяр — це угорський політик і юрист, лідер опозиційної партії "Тиса". Його називають головним конкурентом чинного прем'єра Угорщини. Цікаво, що до 2024 року Мадяр входив до партії "Фідес", лідером якої є Орбан. Однак згодом він доєднався до "Тиси" та став одним з головних кандидатів на посаду прем'єра.

Втім, саме через тривале перебування в партії Орбана чимало політологів вважають, що основний напрям та погляди не зміняться після виборів. Адже Мадяр має схоже бачення майбутнього країни, хоча й дещо осучаснене.

