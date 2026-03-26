До выборов в Венгрии - меньше трех недель. Как США пытаются "вмешаться" в процесс

Вашингтон демонстрирует проорбановскую позицию

С приближающимися выборами в Венгрии, которые должны пройти 12 апреля 2026 года, поддержка Белого дома действующего премьера страны Виктора Орбана растет. Так, президент Штатов Дональд Трамп призвал голосовать за "сильного лидера", а вице-президент Джей Ди Венс планирует посетить Будапешт уже в начале апреля.

Как сообщает POLITICO, по данным источников, поездка Венса запланирована на 7-8 апреля, а выборы в Венгрии — 12 апреля. То есть, скорее всего, представитель Трампа собирается посетить страну, чтобы лично выразить поддержку Орбану.

Отметим, что Белый дом официально не подтверждал поездку Венса, но издание получило выдержку из телеграммы Государственного департамента. В документе говорилось: "Венгрия: подготовка к визиту вице-президента Венса в Будапешт 7-8 апреля".

Интересно, что США обычно не интересует внутренняя политика стран Европы, но Венгрия получает немалую поддержку от Трампа. Более того, намерения посетить Будапешт накануне выборов четко демонстрируют проорбановскую направленность Белого дома.

Как Трамп призвал голосовать за Орбана

В среду, 25 марта, президент США опубликовал сообщение, где назвал действующего премьера Венгрии мощным и сильным лидером с проверенным опытом. По мнению Трампа, Орбан – это борец за большое будущее Венгрии.

"Я с гордостью поддержал Виктора на выборах 2022 года и имею честь сделать это снова. День выборов — 12 апреля 2026 года. Венгрия: выходите и голосуйте за Виктора Орбана. Он — настоящий друг, боец и победитель, и имеет мою полную и безоговорочную поддержку для переизбрания на должность премьер-министра Венгрии — Виктор Орбан никогда не подведет великий народ Венгрии. Я С НИМ ДО КОНЦА!" — говорится в сообщении.

Кто главный оппонент Орбана на выборах

Петер Мадяр – это венгерский политик и юрист, лидер оппозиционной партии "Тиса". Его называют главным конкурентом действующего премьера Венгрии. Интересно, что до 2024 года Мадяр входил в партию "Фидес", лидером которой является Орбан. Однако впоследствии он присоединился к Тисе и стал одним из главных кандидатов на должность премьера.

Впрочем, именно из-за длительного пребывания в партии Орбана многие политологи считают, что основное направление и взгляды не изменятся после выборов. Ведь у Мадяра похожее видение будущего страны, хотя и несколько осовремененное.

