Допомога та субсидії для ВПО у 2026 році: що змінилося і як отримати виплати

Виплати для неповнолітніх надаються, якщо виконана важлива умова

Міністерство соціальної політики відповіло на запит "Телеграфу" про допомогу на проживання для переселенців та нові правила для дітей з лютого 2026 року, житлові субсидії та субсидію на оренду.

Допомога на проживання: хто і скільки отримує

Допомога призначається на шість місяців на всю сім'ю і виплачується щомісяця кожному її члену, який перебуває в базі:

особам з інвалідністю та дітям — 3 000 грн;

всім іншим — 2 000 грн.

Подати заяву можна кількома способами: особисто в органі Пенсійного фонду за місцем обліку, поштою, через вебпортал або мобільний додаток ПФУ, а також через застосунок "Дія" (з електронним підписом).

За загальним правилом допомога може продовжуватись не більше п'яти шестимісячних періодів — але лише на час дії воєнного стану. Право на продовження мають, зокрема, ті, чиє житло знищене або пошкоджене до стану, непридатного для проживання, а також ті, хто виїхав з територій, де досі тривають або можуть поновитися бойові дії.

Відповідь Міністерства соціальної політики про виплати дітям-ВПО

Нове з лютого 2026 року: допомога для дітей

З 1 лютого 2026 року запрацювало окреме правило для дітей із сімей переселенців, які раніше втратили право на допомогу.

Діти до 6 років (або до 7–8 років — якщо дитина має особливі освітні потреби) мають право на виплату незалежно від інших умов.

Діти від 6 до 18 років можуть отримати допомогу, якщо виконується одна з умов: сім'я фактично перебуває на території, де ведуться або можливі бойові дії; або дитина навчається за місцем фактичного проживання сім'ї — очно, дистанційно чи у змішаному форматі.

Заяву треба подати до 1 травня 2026 року — тоді допомога призначається з лютого. Якщо подати пізніше — з місяця звернення.

Аналогічне правило діє і для окремих категорій дорослих отримувачів, які втратили виплату: за умови зростання прожиткового мінімуму на 1 січня вони також можуть поновити допомогу з 1 січня 2026 року, якщо встигнуть подати заяву до 1 травня.

Житлова субсидія: як оформити

Субсидія на оплату комунальних послуг призначається Пенсійним фондом з урахуванням доходів і майнового стану всіх членів домогосподарства, переліку послуг та їхніх тарифів.

Звернутись можна до органу ПФУ особисто, поштою або онлайн — через вебпортал чи додаток ПФУ, а також через ЦНАП або виконавчий орган місцевої ради. Субсидія призначається з місяця звернення до кінця опалювального сезону.

Субсидія на оренду: хто може отримати

З 29 січня 2025 року діє окрема субсидія для ВПО, які орендують житло, — для тих, хто втратив власне через руйнування або вимушено залишив окуповану територію чи зону бойових дій.

Важливо: на неї можуть претендувати лише ті ВПО, які не отримують звичайну допомогу на проживання за стандартним порядком.

Розмір субсидії визначається індивідуально — залежно від кількості членів сім'ї, їхніх доходів, майнового стану та регіональних цін на оренду.

Для оформлення потрібні: договір найму між орендодавцем і орендарем-ВПО та заява встановленої форми. Документи подаються особисто обома сторонами — до ПФУ або ЦНАП, або в електронній формі з підписами обох.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що заявки до Міжнародного реєстру збитків від російської агресії (RD4U) ляжуть в основу механізму компенсацій, які Росія має виплатити Україні. Перші рішення про розміри відшкодувань можуть з'явитися вже 2027 року.