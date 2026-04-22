Помощь и субсидии для ВПО в 2026 году: что изменилось и как получить выплаты

Выплаты для несовершеннолетних предоставляются, если выполнено важное условие

Министерство социальной политики ответило на запрос "Телеграфа" о помощи на проживание переселенцев, новые правила для детей с февраля 2026 года, жилищные субсидии и субсидию на аренду.

Пособие на проживание: кто и сколько получает

Помощь назначается на шесть месяцев на всю семью и выплачивается ежемесячно каждому ее члену, находящемуся в базе:

лицам с инвалидностью и детям – 3 000 грн;

всем остальным – 2 000 грн.

Подать заявление можно несколькими способами: лично в органе Пенсионного фонда по месту учета, почте, через вебпортал или мобильное приложение ПФУ, а также через приложение "Дія" (с электронной подписью).

По общему правилу помощь может продолжаться не более пяти шестимесячных периодов, но только на время действия военного положения. Право на продолжение имеют, в частности, те, чье жилье уничтожено или повреждено до состояния, непригодного для проживания, а также выехавшие с территорий, где до сих пор продолжаются или могут возобновиться боевые действия.

Ответ Министерства социальной политики о выплатах детям-ВПО

Новое с февраля 2026 года: помощь для детей

С 1 февраля 2026 года заработало отдельное правило для детей из семей переселенцев, ранее потерявших право на помощь.

Дети до 6 лет (или до 7–8 лет — если у ребенка есть особые образовательные нужды) имеют право на выплату независимо от других условий.

Дети от 6 до 18 лет могут получить пособие, если выполняется одно из условий: семья фактически находится на территории, где ведутся или возможны боевые действия; или ребенок учится по месту фактического проживания семьи – очно, дистанционно или в смешанном формате.

Заявление следует подать до 1 мая 2026 года — тогда помощь назначается с февраля. Если подать позже – с месяца обращения.

Аналогичное правило действует и для отдельных категорий взрослых получателей, потерявших выплату: при условии роста прожиточного минимума на 1 января они также могут возобновить пособие с 1 января 2026 года, если успеют подать заявление до 1 мая.

Жилищная субсидия: как оформить

Субсидия на оплату коммунальных услуг назначается Пенсионным фондом с учетом доходов и имущественного положения всех членов домохозяйства, перечня услуг и их тарифов.

Обратиться можно в орган ПФУ лично, по почте или онлайн через вебпортал или приложение ПФУ, а также через ЦНАП или исполнительный орган местного совета. Субсидия назначается с месяца обращения до конца отопительного сезона.

Субсидия на аренду: кто может получить

С 29 января 2025 года действует отдельная субсидия для ВПО, арендующих жилье, — для тех, кто потерял собственно из-за разрушения или вынужденно покинул оккупированную территорию или зону боевых действий.

Важно: на нее могут претендовать только те ВПО, которые не получают обычную помощь на проживание по стандартному порядку.

Размер субсидии определяется индивидуально – в зависимости от количества членов семьи, их доходов, имущественного положения и региональных цен на аренду.

Для оформления нужны: договор найма между арендодателем и арендатором-ВПО и заявление установленной формы. Документы представляются лично обеими сторонами – в ПФУ или ЦНАП, или в электронной форме с подписями обеих.

