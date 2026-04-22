Назад у 2000-ні: українцям надходять SMS із в’язниці з цікавим проханням

В Україні знову активізувалися шахраї

Українці почали отримувати на телефони підозрілі повідомлення із проханнями про грошову допомогу. Що цікаво, відправник зазначає у тексті, що він перебуває у в’язниці і скаржиться на важке життя, просячи переказати йому невелику суму грошей.

Відповідний пост про це з’явився у соціальній мережі Threads. Автор також показала скріншот повідомлення.

"Вечір на радість! Не зневажте, допоможіть, будь ласка. Скиньте на рахунок 300 грн. Сиджу на зоні, дуже важко. Доводиться чесно просити у людей", — йдеться у тексті смс.

Шахраї надсилають українцям повідомлення. Скріншот: Threads

У коментарях під постом розповіли, що також отримували повідомлення із подібним змістом, але ще кілька років тому. Тоді, до речі, суми у людей просили інші.

Варто додати, що такі шахрайські схеми використовуються вже десятиліттями. Зловмисники відправляють тисячі подібних повідомлень з розрахунку на те, що хоч кілька людей відгукнуться і відправлять їм гроші. При цьому суми вони спеціально просять невеликі, щоб знизити рівень підозр.

Повідомлення на скрині виглядає буквально як "привіт із 2000-х", адже тоді були популярні такі схеми. Тоді масово розсилалися SMS (а іноді й дзвонили), де просили допомогти грошима, але вдавали знайомих або родичів. Один із таких найпопулярніших обманів — "ваш родич потрапив у біду" або "мама, я потрапив у біду", коли від імені близької людини дзвонять або пишуть смс і терміново просять гроші, давлячи на емоції і не даючи часу на перевірку.

Але в порівнянні з тим часом, коли люди менше знали про шахрайство і довіри до подібних смс було більше, зараз подібні повідомлення просто блокують або ігнорують.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що шахраї використали monoбазар та "Нову пошту" в черговій афері.