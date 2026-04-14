Частина українців може втратити субсидію: які є ризики та кому треба звернутись до ПФУ

Для деяких українців виплати можуть зменшитися або зникнути

Опалювальний період в Україні, який враховують при розрахунку субсидії, триває до 15 квітня. З цього періоду опалення не враховується, тому сума субсидії може зменшитися. Перерахунок здійснюється автоматично.

Що потрібно знати:

Більшість субсидій перерахують автоматично

ВПО, орендарі та частина домогосподарств мають подати заяву

Подати документи можна з 1 травня до 30 червня

До 200 тисяч людей можуть втратити субсидії через доходи

Хто має заново подати документи на субсидію

Проте частині українців потрібно буде подавати заново документи на субсидію на літній період, який триває з 1 травня. Це стосується, зокрема, внутрішньо переміщених осіб, орендарів житла та тих, у кого фактична кількість мешканців відрізняється від зареєстрованої.

Також обов'язково потрібно звертатися тим, хто раніше отримав відмову в субсидії, призначення у 0,0 грн або ж має зміни у складі домогосподарства чи соціальному статусі.

Якщо звернутися по субсидію з 1 травня до 30 червня, її призначать з початку неопалювального періоду. Якщо ж подати заяву пізніше, виплати нарахують лише з місяця звернення.

Хто має звернутися в ПФУ заново з 1 травня

Як розраховують субсидію та хто може втратити

Розмір субсидії визначається як різниця між платою за комунальні послуги та обов’язковим платежем, який залежить від доходів сім’ї. Якщо субсидію призначають із початку неопалювального періоду, при розрахунку беруть до уваги середньомісячний сукупний дохід домогосподарства за третій і четвертий квартали попереднього року.

Водночас пенсія враховується у розмірі, нарахованому за березень поточного року. Тобто, якщо у пенсіонера через індексацію в березні є суттєве підвищення пенсії, і особа належить до тих, хто має подати документи заново — потенційно людина може втратити субсидію або її розмір зменшиться.

Ті ж, кому субсидію перерахували автоматично, зіткнуться із цим лише восени. Підвищення доходів врахують під час розрахунку субсидій на наступний опалювальний сезон, тож скорочення кількості субсидіантів може стати помітним уже з жовтня 2026 року.

Якщо обов’язковий платіж перевищує суму в платіжках, субсидія не призначається. У зоні ризику — отримувачі невеликих субсидій (до 300 грн), працюючі пенсіонери та люди, які отримали вікові надбавки — близько 200 тисяч отримувачів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в квітні отримувачі соціальної допомоги додатково отримали 1500 грн. Це не тільки пенсіонери, а й одинокі матері, люди з інвалідністю тощо.