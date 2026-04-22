Збиратимете малину відрами: три золоті правила, які змусять кущі ломитися від ягід

Головне — підібрати правильний догляд за кущами

Українські садівники добре знають, що малина може або тішити щедрим урожаєм, або розчаровувати дрібними й кислими ягодами. Усе залежить від догляду, що стосується і полуниці.

Є три базові правила, які здатні буквально "перезапустити" ваш малинник і змусити кущі ломитися від плодів.

Три ключові умови великого урожаю малини

1. Вчасна обробка

Одна з найпоширеніших помилок — чекати, поки з’являться ознаки хвороб або шкідників. Насправді профілактика працює значно ефективніше. Ранньою весною садівники радять обробляти кущі біопрепаратами або легкими фунгіцидами, щоб запобігти розвитку грибкових інфекцій. Те саме стосується і боротьби з комахами.

2. Не допускайте загущення

Малина любить простір і світло. Якщо кущі ростуть занадто щільно, всередині створюється волога й темна "теплиця" — ідеальне середовище для шкідників та хвороб. Регулярне проріджування — обов’язкова процедура. Залишайте лише сильні пагони, а слабкі та зайві — видаляйте.

3. Хворі пагони — під корінь

Якщо помітили пошкоджені або хворі гілки — не шкодуйте їх. Їх потрібно зрізати повністю й одразу знищувати. Залишені рештки можуть стати джерелом інфекції для всього малинника.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому не варто сіяти часник у квітні. Фермерка пояснила чому.