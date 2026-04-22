Збиратимете малину відрами: три золоті правила, які змусять кущі ломитися від ягід
Головне — підібрати правильний догляд за кущами
Українські садівники добре знають, що малина може або тішити щедрим урожаєм, або розчаровувати дрібними й кислими ягодами. Усе залежить від догляду, що стосується і полуниці.
Є три базові правила, які здатні буквально "перезапустити" ваш малинник і змусити кущі ломитися від плодів.
Три ключові умови великого урожаю малини
1. Вчасна обробка
Одна з найпоширеніших помилок — чекати, поки з’являться ознаки хвороб або шкідників. Насправді профілактика працює значно ефективніше. Ранньою весною садівники радять обробляти кущі біопрепаратами або легкими фунгіцидами, щоб запобігти розвитку грибкових інфекцій. Те саме стосується і боротьби з комахами.
2. Не допускайте загущення
Малина любить простір і світло. Якщо кущі ростуть занадто щільно, всередині створюється волога й темна "теплиця" — ідеальне середовище для шкідників та хвороб. Регулярне проріджування — обов’язкова процедура. Залишайте лише сильні пагони, а слабкі та зайві — видаляйте.
3. Хворі пагони — під корінь
Якщо помітили пошкоджені або хворі гілки — не шкодуйте їх. Їх потрібно зрізати повністю й одразу знищувати. Залишені рештки можуть стати джерелом інфекції для всього малинника.
