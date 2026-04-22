"Дружба" знову качає нафту: що це змінить для українців і чи є в цьому "зрада"

Експерти пояснили, чи є вигода для нашої країни

Україна розпочала перекачування по трубопроводу "Дружба", який забезпечує транзит російської нафти до країн Центральної Європи, і вже 23 квітня вона буде у Словаччині. "Телеграф" поспілкувався з експертами, щоб дізнатися, чи отримає Україна економічну вигоду від відкриття, чи стане паливо дешевшим, і чи загалом є відкриття "Дружби" на перекачування нафти з РФ до Угорщини — "зрадою".

Що потрібно знати:

Рішення має політичний характер та пов’язане з вимогами європейських партнерів

Україна імпортує паливо з Литви, Польщі та Румунії, а не з Угорщини

Є репутаційні ризики для України через можливі звинувачення у "подвійних стандартах"

Економічний експерт, кандидат наук з державного управління Юрій Гаврилечко пояснив, що без розуміння всіх умов розблокування транзиту складно давати однозначну оцінку про те, "зрада" це чи "перемога". При цьому на український ринок рішення не вплине.

В Угорщині найнижчі ціни на пальне в ЄС. Швидше за все, новий уряд Мадяра (Петер Мадяр — новий прем’єр-міністр Угорщини, який посів місце Віктора Орбана — Ред.) використовує можливості, які він знову отримає через відновлення транзиту, щоб така ситуація зберігалася й надалі. Тобто, це на їхній ринок це точно вплине позитивно, а не на наш пояснив співрозмовник.

Юрій Гаврилечко

Водночас економічний експерт Олег Пендзин сказав "Телеграфу", що запуск "Дружби" — це багато в чому політичне рішення, яке базується на вимогах європейських партнерів, зокрема, Словаччини та Угорщини.

Для нас сьогодні 90 мільярдів євро ( це кредит ЄС для України, вже схвалений європейськими лідерами — Ред.) є екзистенційним питанням. Ні 20 пакетів санкцій, ні 90 мільярдів без запуску нафтопроводу "Дружба" не буде. Це як гангрена на руці: лікар каже, чи ми забираємо руку, чи ви вмираєте. І те, й інше погано, але щоб система вижила, напевно, потрібно запускати. Це політичне рішення європейців, вони відповідають за те, що продовжують брати нафту з Росії. зазначив він.

При цьому Пензін наголошує, що розраховувати на здешевлення палива в Україні не варто. Наша країна традиційно імпортує нафтопродукти з Литви, Польщі та Румунії.

Обсяг переробки в Угорщині невеликий, вони ледве покривають свої потреби. А Slovnaft – це дочірня компанія угорського MOL. додав експерт.

Олег Пендзин

Він також навів приклад, як раніше Україна закуповувала дизель у Румунії, але пізніше виявилося, що частина цього палива насправді вироблена в Індії з російської нафти. Коли ця інформація з’ясувалась, то виник серйозний скандал і від таких поставок відмовилися.

Економічний оглядач та шеф-редактор порталу "Фінансовий клуб" Руслан Чорний вважає, що Україна знову почне заробляти на транзиті, і Росія буде тільки рада цьому.

Бо нагадуватимуть про подвійні стандарти української влади. Це так і є, тому не потрібно поспішати ремонтувати поламану росіянами "Дружбу". Ціни у короткостроковій перспективі можуть піти вниз. Але після того, як американці захоплять іранські копалини, вони планують разом із Росією контролювати світовий ринок, тому ціна коливатиметься згідно з їхніми домовленостями. підсумував співрозмовник.

Руслан Чорний

Таким чином, експерти вважають, що відновлення транзиту нафти через "Дружбу" не дасть помітного зниження цін на паливо для споживачів в Україні.

Що означає для України відновлення "Дружби". Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Україна відновить постачання нафти "Дружбою" вже 22 квітня

Reuters з посиланням на інформоване джерело повідомляє, що Україна відновить прокачування нафти трубопроводом "Дружба" вдень 22 квітня. Угорська нафтова компанія MOL вже подала першу заявку на транзит.

"MOL вже подала запити на перші обсяги, які будуть поставлені у рівних пропорціях Угорщини та Словаччини", — розповіло джерело.

Нафтопровід "Дружба" — одна з найбільших систем транспортування нафти у світі, що сполучає Росію з європейськими країнами. Загальна довжина магістралі становить понад 5500 кілометрів. Потужність системи дозволяє перекачувати близько 1,2-1,4 мільйонів барелів нафти на день. Будівництво розпочалося ще у 1960-х роках за радянських часів. Трубопровід має два основні напрямки. Північна гілка проходить через Білорусь до Польщі та Німеччини. Південна гілка йде через Україну до Словаччини, Чехії та Угорщини.

До цього, у лютому 2026 року роботу нафтопроводу "Дружба" було зупинено через атаку російського дрона по трубопровідному обладнанню на заході України. Тоді прем’єр Угорщини Віктор Орбан та його словацький колега Роберт Фіцо почали загрожувати Києву.

На думку угорського лідера, зупинку роботи "Дружби" було викликано "політичними, а не технічними причинами". Після цього Орбан кілька разів погрожував президенту Володимиру Зеленському не лише припиненням співробітництва між країнами, а й блокуванням рішень ЄС щодо України.

У які країни російська нафта йде нафтопроводом "Дружба"

Маршрут нафтопроводу пролягає від Альметьєвська у Татарстані через міста Самару, Брянськ (Росія) до Мозиря (Білорусь). Там "Дружба" розгалужується на дві гілки: північну (Білорусь, Польща та Німеччина) та південну (Україна, Чехія, Словаччина та Угорщина).

Карта нафропроводу "Дружба". Інфографіка DW

З лютого 2023 року прокачування російської нафти північною гілкою було зупинено через санкції Євросоюзу. Проте нафтопровід продовжував доставляти російську нафту до Угорщини та Словаччини. У лютому 2026 року роботу нафтопроводу "Дружба" було зупинено через атаку російського дрона по трубопровідному обладнанню на заході України.

Схема нафтопроводу "Дружба" на території України

