Є очевидний фаворит: ШІ назвав можливих змінників Реброва в збірній

Штучний інтелект не вірить, що збірну очолить іноземець

Збірна України з футболу після відходу Сергія Реброва залишилася без головного тренера. Хто очолить національну команду, поки що не відомо, однак один фахівець є фаворитом серед решти кандидатів.

Що потрібно знати

Ребров залишив Синьо-жовтих

ШІ дав прогноз, хто очолить національну команду

Головний претендент на цю посаду — 75-річний Маркевич

Відразу кілька версій Штучного інтелекту вважають, що Синьо-жовтих очолить Мирон Маркевич. Про це повідомляє "Телеграф".

Матеріал створено за допомогою штучного інтелекту. Це аналітичні міркування з урахуванням відкритих даних, а не офіційний прогноз.

Прогноз Gemini

ШІ вважає, що Мирон Маркевич – найімовірніший кандидат на посаду головного тренера збірної України. Він здатний стабілізувати роздягальню "тут і зараз", а також відновити репутацію Синьо-жовтих. Gemini також бачить на чолі національної команди іспанця Унаї Мельгосу, який нині керує "молодіжкою", а також українця Руслана Ротаня, який має досвід роботи у збірній та знання внутрішнього ринку.

Прогноз Claude

ШІ називає Маркевича найреальнішим кандидатом. Мирон, на думку Claude, має великий досвід та репутацію одного з найкращих українських тренерів. У шорт-листі ШІ також є Ротань і Мельгоса, однак перший не має авторитету серед досвідчених гравців, а другий — іноземець. Вік та досвід у нинішній українській реальності важать більше, ніж модність імені, вважає Claude.

Прогноз ChatGPT

ШІ називає Ротаня головним претендентом на посаду головного тренера збірної. ChatGPT вважає Руслана "системним внутрішнім кандидатом" і досвідченим кризовим менеджером, який добре знайомий з вертикаллю збірних (молодіжка/олімпійський цикл). Ротань тактично гнучкий та вбудований у систему УАФ. Серед інших претендентів числяться Маркевич та Андрій Шевченко. На думку штучного інтелекту, Маркевич здатний стабілізувати ситуацію в національній команді, а "Шева" є "інституційно сильним варіантом" при бажанні УАФ консолідувати управління.

Нагадаємо, збірна України під керівництвом Реброва не змогла кваліфікуватись на ЧС-2026. Синьо-жовті не змогли пройти Швецію (1:3) у півфіналі плей-оф кваліфікації європейського відбору. Раніше українці не змогли потрапити на Мундіаль напряму, посівши друге місце на груповому етапі кваліфікації.