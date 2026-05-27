Роналду приехал в Россию? Что происходит (видео)

Похожего на звездного футболиста человека заметили в Москве

На днях в Москве (Россия) якобы появился футболист "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду. Однако на деле оказалось, что это был фейковый CR7.

Что нужно знать

"Криштиану" заметили в Москве

Приезд футболиста вызвал ажиотаж

Оказалось, что в Россию прилетел фейковый Роналду

Российские телеграм-каналы и паблики трубили о приезде великого футболиста. Об этом сообщает "РЕН ТВ".

Смуглый высокий спортсмен в футболке под номером 7 и надписью Ronaldo тренировался на стадионе "Локомотив" в Москве, однако стало известно, что это был лишь двойник звездного футболиста. Он прилетел в столицу РФ, чтобы отснять рекламные ролики или кино. При этом двойника встречали фанаты и СМИ точно также, если бы это был настоящий КриРо.

41-й Криштиану Роналду в текущем сезоне на клубном уровне забил 30 голов и отдал 5 ассистов в 37 матчах. Португалец забил 973 гола в карьере – 831 мяч на клубном уровне и 142 мяча в составе национальной команды.

