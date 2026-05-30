Большинство отвечает неправильно: зачем повара посыпают разделочную доску солью

Когда мы наблюдаем за работой профессиональных поваров, можно заметить на первый взгляд удивительную деталь – перед нарезанием продуктов они иногда посыпают разделочную доску солью.

Многие считают это случайностью или привычкой без практического смысла, однако на самом деле речь идет о простом профессиональном приеме, который имеет несколько функций. Соль в этом случае используется не для вкуса, а для гигиены, стабильности продуктов и уменьшения скольжения при нарезке. Эксперты отмечают: особенно эффективен этот метод на деревянных досках, активно впитывающих влагу и запахи. Об этом говорится на портале "okdiario".

Суть приема состоит в том, что мелкие кристаллы соли создают легкое трение между поверхностью доски и продуктами, благодаря чему овощи или фрукты меньше скользят при нарезании. Кроме того, соль частично абсорбирует влагу, которая выделяется во время работы, уменьшая скользкость поверхности. Дополнительно она может помогать нейтрализовать остаточные запахи после предварительной обработки продуктов, включая лук, чеснок или рыбу. В то же время, специалисты предостерегают: избыточное количество соли может быть нецелесообразным, ведь некоторые ингредиенты способны частично впитывать ее.

Отдельно кулинары отмечают, что этот прием не универсален для всех типов досок. Деревянные поверхности реагируют на него лучше всего, тогда как пластиковые нуждаются в тщательной мойке с использованием моющих средств и горячей воды. В профессиональной кухне соль также часто комбинируют с лимонным соком или содой для более глубокой очистки и дезинфекции поверхностей.

Таким образом, простой ингредиент, обычно воспринимаемый лишь как приправа, на кухне может выполнять вполне практическую техническую функцию. И именно в этом заключается причина, почему опытные повара продолжают использовать этот метод в повседневной работе.