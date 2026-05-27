Малые банки пошли ва-банк: кто раздает украинцам кредиты во время войны и чем это грозит

НБУ назвал самых активных и самых проблемных кредиторов

Небольшие украинские банки пытаются прорываться на рынок кредитования населения, хотя и с переменным успехом и отрицательными отзывами клиентов.

Об этом свидетельствует статистика Нацбанка за І квартал.

Кто растет быстрее всего

Согласно статистике НБУ, наибольший процентный рост объемов кредитования физлиц в I кв. 2026 года (по сравнению с I кв. 2025-го) было зафиксировано в такой пятерке:

Банк 3/4 — на 205,4% (на 2,2 млн грн), до 3,3 млн грн. Банк Альянс – на 189% (на 809,4 млн грн), до 1,2 млрд грн. Кредитвест Банк – на 147,2% (на 3,1 млн грн), до 5,2 млн грн. Юнекс Банк – на 125,3% (на 641,5 млн грн), до 1,2 млрд грн. Международный инвестиционный банк – на 122,8% (на 13,8 млн грн), до 25,1 млн грн.

Если Юнекс Банк давно и планомерно прокладывает путь на розничный рынок, то Кредитвест заинтересовался им недавно и делает ставку на кредитование образовательных программ и посольств.

Феномен Банка Альянс: клиенты поневоле

В то же время возникает много вопросов к активизации кредитования физлиц со стороны Банка Альянс, где крупнейшим акционером является Александр Сосис (89,3% акций) из-за жалоб физлиц, которые принудительно стали клиентами Банка Альянс. Их обманули мошенники и оформили на пострадавших карточные кредиты, которые люди теперь оспаривают. Непонятно, кто именно обеспечил структуре Сосиса кредитные приросты — настоящие клиенты или преступники, подставившие обманутых украинцев.

Люди жаловались на откровенное нежелание службы безопасности Банка Альянс отслеживать украденные деньги и на открытое пренебрежение к пострадавшим. Говорили о том, что в сервисах этого финучреждения созданы благоприятные условия для мошенничества и даже подозревали здесь сговор с преступниками. "Телеграф" подробно описывал такую историю.

В то же время НБУ сообщил о тотальном ухудшении общего качества кредитного портфеля Банка Альянс за время войны, более чем в 8 раз: с 4,7% до 39,9%. То есть в этом учреждении своевременно не гасится почти 40% выданных кредитов. Очень плохой показатель, который может вызвать финансовые проблемы. Отметим, что уровень так называемой проблемки в среднем по банковской системе сегодня втрое ниже – 12,9% (для сравнения: в ЕС этот показатель составляет 2,18%).

Динамика же привлечения населения к обслуживанию в этом финучреждении просто сумасшедшая.

По данным Нацбанка, во время большой войны, с 1 марта 2022 года по 1 апреля 2026-го, общая численность вкладчиков-физлиц в Банке Альянс подскочила сразу в 25 раз — с 30,8 тыс. человек до 789,7 тыс. человек.

В том числе его объясняют активным обслуживанием Банком Альянс игорного бизнеса. Руководство структуры позиционирует себя как банк для так называемой белой игорки, хотя раньше он получал от Нацбанка штрафы за некачественный финансовый мониторинг — последние два в ноябре 2025 года на общую сумму 83,5 млн грн. И связывали их именно с этой деятельностью.

На текущий момент Банк Альянс активно продвигает среди азартных пользователей соответствующую карту, которая так и называется — "игровая". Проводится ли там полная верификация клиентов и их защита от мошенников, неизвестно.

Карта "Игровая", которую активно продвигает Банк Альянс. Скриншот с сайта https://alb.ua/

Только время покажет, позволит ли это Банку Альянс завоевать значительные позиции на розничном рынке.

Лидеры рынка в денежном эквиваленте

В настоящее время на рынке доминируют государственные банки, которые в I кв. 2026 (по сравнению с I кв. 2025-го) наиболее активно наращивали объемы кредитования населения в деньгах:

ПриватБанк – на 24,5 млрд грн (на 28,9%), до 109,4 млрд грн. Универсал Банк – на 23 млрд грн (на 51,7%), до 67,5 млрд грн. ПУМБ – на 8,2 млрд грн (на 46%), до 25,7 млрд грн. Ощадбанк – на 6 млрд грн (на 27,4%), до 27,9 млрд грн. Сенс Банк – на 5 млрд грн (на 49%), до 15,2 млрд грн.

Благодаря чему и сформировали доминирующие кредитные портфели.

Кредитование населения, млрд. грн. Данные НБУ

В розничном бизнесе продолжает доминировать карточное кредитование людей. По сравнению с ним менее заметны автокредитование и ипотека, несмотря на активное продвижение государственного кредитования недвижимости по программе єОселя.