Звезда "Шахтера" сделал предложение дочери легенды футбола (фото)

Михаил Корнилов
Изаке и Белла Моура Новость обновлена 20 мая 2026, 16:24
Изаке и Белла Моура. Фото instagram.com/bella_moura24

Юный игрок Горняков бросил холостяцкую жизнь

Атакующий полузащитник донецкого "Шахтера" Изаке сделал предложение руки и сердца девушке по имени Белла. Она сказала: "Да!"

Соответствующие сторис появились на странице влюбленных в Instagram. Изаке провернул все в ресторане, где вручил любимой букет цветов и кольцо.

19-летний Изаке встал на колено и надел кольцо на палец Беллы. Девушка была на седьмом небе от счастья.

Примечательно, что Белла — дочь известного бразильского футболиста Лео Моуры. Он не сумел сделать большую карьеру в Европе, зато стал живой легендой во "Фламенго", вызывался в сборную Бразилии. Лео играл на позиции правого защитника.

Белла приезжала в Украину, где стала свидетелем победы Изаке в чемпионате Украины по футболу. Девушка также поддерживала любимого и "Шахтер" в еврокубках.

Напомним, "Шахтер" по итогам сезона 2025/26 дошел до полуфинала Лиги конференций, где проиграл "Кристал Пэлас", уступил "Динамо" в 1/8 Кубка Украины и выиграл золотые медали УПЛ.

