Футболист отказался от ЧМ-2026: причина удивила всю страну

Спортсмен выбрал клубную карьеру

Нападающий Луэ Бен-Фархат из немецкого "Карлсруэ" (Вторая Бундеслига Германии) не попал в заявку сборной Туниса на чемпионат мира по футболу-2026. При этом главный тренер команды Сабри Ламуши хотел видеть игрока на Мундиале.

Что нужно знать

Луэ блестяще проявил себя во Второй Бундеслиге

Ламуши хотел вызвать игрока на Мундиаль

Отец игрока отказал тренеру, СМИ раскрыли причину

Оказалось, что Луэ проигнорировал вызов на ЧМ-2026. Об этом сообщает foot-africa. Отец футболиста позвонил Ламуши и сообщил, что его 19-летнему сыну рано играть на таком уровне.

Сегодня утром мне позвонил отец Луе Бен Фархата. Он сказал, что еще слишком рано его выбирать, и отказался. Я был в шоке. Я позвонил Луе, он не ответил. Я перезвонил его отцу, он тоже не ответил. Это неуважение. Дело закрыто. Сабри Ламуши

Позже в СМИ рассказали детали отказа Бен-Фархата от игры на Мундиале. Сообщается, что приближенные к футболисту опасаются, что Луэ провалиться на ЧМ-2026, после чего его трансфер в один из клубов Бундеслиги не состоится. Данное решение игрока разделило тунисских болельщиков. Большинство не понимает, как можно отказаться от подобной чести и возможности, другие встали на защиту юного форварда, отметив его честность.

В сезоне 2025/26 Бен-Фархат оформил 6 голов в 19 матчах на клубном уровне. Также на его счету 2 ассиста.

