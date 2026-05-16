Футболист отказался от ЧМ-2026: причина удивила всю страну
Спортсмен выбрал клубную карьеру
Нападающий Луэ Бен-Фархат из немецкого "Карлсруэ" (Вторая Бундеслига Германии) не попал в заявку сборной Туниса на чемпионат мира по футболу-2026. При этом главный тренер команды Сабри Ламуши хотел видеть игрока на Мундиале.
Что нужно знать
- Луэ блестяще проявил себя во Второй Бундеслиге
- Ламуши хотел вызвать игрока на Мундиаль
- Отец игрока отказал тренеру, СМИ раскрыли причину
Оказалось, что Луэ проигнорировал вызов на ЧМ-2026. Об этом сообщает foot-africa. Отец футболиста позвонил Ламуши и сообщил, что его 19-летнему сыну рано играть на таком уровне.
Сегодня утром мне позвонил отец Луе Бен Фархата. Он сказал, что еще слишком рано его выбирать, и отказался. Я был в шоке. Я позвонил Луе, он не ответил. Я перезвонил его отцу, он тоже не ответил. Это неуважение. Дело закрыто.
Позже в СМИ рассказали детали отказа Бен-Фархата от игры на Мундиале. Сообщается, что приближенные к футболисту опасаются, что Луэ провалиться на ЧМ-2026, после чего его трансфер в один из клубов Бундеслиги не состоится. Данное решение игрока разделило тунисских болельщиков. Большинство не понимает, как можно отказаться от подобной чести и возможности, другие встали на защиту юного форварда, отметив его честность.
В сезоне 2025/26 Бен-Фархат оформил 6 голов в 19 матчах на клубном уровне. Также на его счету 2 ассиста.
Напомним, российский вратарь Никита Хайкин не выступит на чемпионате мира по футболу-2026. Кипер хотел сыграть за сборную Норвегии, однако не выполнил важное условие для этого.