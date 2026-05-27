"Я плачу двойные налоги": Шевченко назвал свою зарплату в Украине (видео)

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко раскрыл сумму, которую получает на своей должности в Украине. "Шева" отметил, что платит налоги и в Украине, и в Великобритании.

Что нужно знать

Соответствующий комментарий Андрея Николаевича доступен на YouTube-канале "Бомбардир". Шевченко в интервью Роману Бебеху заявил, что зарабатывает в УАФ 25 тысяч долларов в месяц (около 1,1 млн грн в месяц). "Шева" назвал эту зарплату самой низкой в своей карьере.

Я зарабатываю 25 000 долларов. С них я плачу налоги. Я плачу налоги здесь, в Украине. Я резидент Великобритании, я плачу налоги там. Я плачу двойные налоги. Могу сказать, что это самая низкая зарплата, которую я зарабатывал в жизни. Денежные средства, которые мы используем на зарплаты, это целевые средства, выделяемые УЕФА и ФИФА. Андрей Шевченко

Ранее известный украинский спортивный журналист и блогер Игорь Бурбас заявлял, что Шевченко зарабатывает в УАФ около 50 тысяч долларов в месяц.

Напомним, Шевченко оказался в центре языкового скандала во время финала Кубка Украины. "Шеве" с трудом дается украинский язык, из-за чего он попал в неловкую ситуацию. К слову, в финале Кубка Украины победу одержало киевское "Динамо", которое без проблем одолело перволиговый "Чернигов" (3:1).