"Я плачу подвійні податки": Шевченко назвав свою зарплату в Україні (відео)

Андрій Миколайович дав відверте інтерв’ю

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко розкрив суму, яку одержує на своїй посаді в Україні. "Шева" зазначив, що сплачує податки і в Україні, і у Великій Британії.

Шевченко назвав свою зарплату в УАФ

Гроші на зарплату футбольних функціонерів в Україні беруть від УЄФА та ФІФА

Бурбас раніше заявляв, що "Шева" заробляє в Україні вдвічі більше

Відповідний коментар Андрія Миколайовича доступний на YouTube-каналі "Бомбардир". Шевченко в інтерв’ю Роману Бебеху заявив, що заробляє в УАФ 25 тисяч доларів на місяць (близько 1,1 млн грн на місяць). "Шева" назвав цю зарплату найнижчою у своїй кар’єрі.

Я заробляю 25 000 доларів. З них я сплачую податки. Я сплачую податки тут, в Україні. Я резидент Великоъ Британії, я сплачую податки там. Я сплачую подвійні податки. Можу сказати, що це найнижча зарплата, яку я заробляв у житті. Кошти, які ми використовуємо на зарплати, це цільові кошти, що виділяються УЄФА та ФІФА. Андрій Шевченко

Раніше відомий український спортивний журналіст та блогер Ігор Бурбас заявляв, що Шевченко заробляє в УАФ близько 50 тисяч доларів на місяць.

Нагадаємо, Шевченко опинився у центрі мовного скандалу під час фіналу Кубка України. "Шеві" важко дається українська мова, через що він потрапив у незручну ситуацію. До речі, у фіналі Кубка України перемогу здобуло київське "Динамо", яке без проблем здолало першоліговий "Чернігів" (3:1).