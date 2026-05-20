"Чернигов" - "Динамо": онлайн-трансляция финала Кубка Украины (видео)

Украинский гранд сыграет за трофей с аутсайдером Первой лиги

В среду, 20 мая, "Чернигов" и "Динамо" Киев сыграют в финале Кубка Украины по футболу-2026. Решающая игра состоится во Львове.

Что нужно знать

"Чернигов" и "Динамо" сыграют во Львове

У "Бело-синих" 13 титулов

"Чернигов" борется за выживание в Первой лиге

На сайте "Телеграф" будет доступна прямая видеотрансляция матча "Чернигов" — "Динамо" от YouTube-канала "УПЛ ТБ". Начало игры в 18:00 по киевскому времени, студия начнет свою работу в 15:00.

"Чернигов" за несколько туров до окончания Первой лиги (второй по силе футбольный дивизион в стране, — Ред.) находится в зоне вылета (переходные матчи). У "Динамо" в Украинской премьер-лиге (УПЛ) дела обстоят лучше, Бело-синие борются за "бронзу", однако в общем и целом столичный гранд провалил сезон. Киевляне нацелены на победу в Кубке Украины, ведь таким образом они попадут в еврокубки. Через чемпионат это сделать будет в разы тяжелее. "Чернигов", в свою очередь, попытается сотворить историю.

Встреча "Чернигов" — "Динамо" состоится на "Арене Львов". Букмекеры абсолютно уверены в успехе номинальных гостей. Добавим, что игру покажут во ТВ.

Напомним, на пути к финалу Кубка Украины "Чернигов" одолел "Атлет" Киев (1:0), после чего прошел "Кривбасс" (3:0 — техническая победа), "Лесное" (1:1, 4:3 по пенальти), "Феникс" Мариуполь (0:0, 5:4 по пенальти) и "Металлист-1925" (0:0, 6:5 по пенальти). "Динамо", в свою очередь, выбило из турнира "Александрию" (2:1), "Шахтер" (2:1), "Ингулец" (2:0) и "Буковину" (3:0).