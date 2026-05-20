"Динамо" выиграло Кубок Украины благодаря голам ветеранов (видео)

Бело-синие без проблем взяли титул

В среду, 20 мая, "Динамо" Киев сыграло в финале Кубка Украины по футболу-2026 против "Чернигова" из Первой лиги. Решающая игра состоялась во Львове.

Что нужно знать

Дубль 33-летнего Буяльского принес Бело-синим победу

36-летний Ярмоленко добил "Чернигов" во втором тайме

"Бело-синие" в 14-й раз выиграли Кубок Украины

Встреча, проходившая на "Арене Львов", завершилась со счетом 3:1 в пользу "Динамо". Об этом сообщает "Телеграф".

Киевляне по-хозяйски начали поединок, прижав соперника к воротам. Это давление принесло свои плоды. Сначала гол Виталия Буяльского отменили из-за миллиметрового офсайда. Однако на 34-й минуте Виталий таки оформил взятие ворот, удачно сыграв на добивании в чужой штрафной. Невероятно, но "Чернигов" тут же сравнял счет. После подачи со стандарта Анатолий Романченко головой переправил мяч в сетку ворот. Несмотря на подозрение в пассивном офсайде, гол засчитали.

В начале второго тайма все тот же Буяльский ударом из пределов штрафной принес "Динамо" победу. Киевляне сбавили обороты, но этого все равно хватило для еще одного взятия ворот. Вышедший на замену Андрей Ярмоленко с близкой дистанции поразил ворота команды из родного города.

Таким образом, киевляне обеспечили себе попадание в 1-й отборочный раунд Лиги Европы сезона 2026/27.

"Чернигов" – "Динамо" Киев — 1:3

Голы: Романченко, 34 – Буяльский, 26, 53, Ярмоленко, 71

"Чернигов": Татаренко – Картушов, Зенченко, Романченко, Галстян – Бибик, Шалфеев, Шушко – Сердюк, Безбородько, Порохня.

"Динамо" Киев: Нещерет – Вивчаренко, Михавко, Беловар, Караваев – Шапаренко, Бражко, Буяльский – Шола, Пономаренко, Волошин.

Статистика матча "Чернигов" - "Динамо"

Полный видеообзор матча "Чернигов" — "Динамо" будет доступен здесь позднее.

Напомним, на пути к финалу Кубка Украины "Чернигов" одолел "Атлет" Киев (1:0), после чего прошел "Кривбасс" (3:0 — техническая победа), "Лесное" (1:1, 4:3 по пенальти), "Феникс" Мариуполь (0:0, 5:4 по пенальти) и "Металлист-1925" (0:0, 6:5 по пенальти).

"Динамо", в свою очередь, выбило из турнира "Александрию" (2:1), "Шахтер" (2:1), "Ингулец" (2:0) и "Буковину" (3:0).