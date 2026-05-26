ПриватБанк свирепствует: к ФОПам применили усиленный финмониторинг (документ)

За невыполнение требований, противоречащих действующему законодательству, финучреждение угрожает блокированием и закрытием счетов

Государственный ПриватБанк значительно усилил к клиентам требования по финансовому мониторингу. От физлиц-предпринимателей (ФЛП, в разговорной речи — чаще ФОП, украинская форма аббревиатуры), кроме предоставления стандартной финансовой отчетности, теперь требуется самостоятельная проработка принципиально новых документов, исследований и тарификации.

Об этом "Телеграфу" сообщили пользователи и предоставили соответствующий документ, рассылаемый финучреждением этой весной (см. ниже). Подписал его член правления ПриватБанка (по вопросам розничного бизнеса) Дмитрий Мусиенко.

В документе перечисляются стандартные требования банка о предоставлении документации по контрагентам: договоров/актов, инвойс/счетов-фактур, актов выполненных работ и т.д. А еще стандартные бумаги — налоговые/имущественные декларации, данные о наемных работниках и информации об основных помещениях/мощностях ФОП.

Из нового документа можно выделить три новых требования ПриватБанка относительно отчетности:

Предоставление физлицом-предпринимателем описания своего бизнеса , с определением содержания и цели деятельности. Это аналог стандартных учредительных документов юридического лица, только для ФОП. Разработка и предоставление такого документа с описанием собственного бизнеса согласно действующему законодательству не требуют от ФОПов ни Государственная налоговая служба, ни Нацбанк, ни Минэкономики, ни статистические органы. Это ноу-хау самого ПриватБанка.

. То есть в ПриватБанке требуют за свой счет провести исследование рынка, на котором работает предприниматель, с соответствующими расчетами и определить свою позицию/долю на этом рынке. От ФОПа требуют предоставить методики ценообразования услуг, "раскрывающих реальные затраты времени на их выполнение". То есть недостаточно предоставить цены, тарифы каждого предпринимателя в соответствующих договорах с контрагентами. Еще нужно разработать методологию расчета цен с соответствующим обоснованием.

Об исключениях из предоставления этих документов не сообщается. Ни для творческих специальностей, ни для IT.

Новые требования предъявлены ФОПу по КВЭД 63.91. Это "Деятельность информационных агентств", работа с информацией. Данное физлицо-предприниматель имеет счет для бизнеса в ПриватБанке с 2020 года, и ни разу за пять лет перечисленные требования не выдвигались госбанком.

Объясняя клиенту-ФОПу новые требования, работница ПриватБанка Екатерина Неминущая отметила важность правильного составления новых документов, требуемых ее структурой. На требование клиента предоставить четкие критерии (требования) Привата к новой отчетности или по крайней мере примеры — Неминущая ответила отказом.

В то же время у ФОПа сразу переспросили, планирует ли он разработать и предоставлять новые документы, или сразу закрывать счет. Санкция за непредоставление данных банку – именно блокировка и принудительное закрытие счета физлица-предпринимателя в ПриватБанке. При этом банк имеет право на 30 дней заморозить средства клиента, не отдавать их пользователю. Консультанты Привата также неоднократно уточняли, что непредоставление отчетов, справок и других бумаг — это подозрительная деятельность.

На практике это значит: если не предоставить все документы, банк может отнести клиента в категорию дропов, которыми недавно называли лишь тех, кто позволяет посторонним людям пользоваться своими счетами, а те совершают с ними преступления, описанные в действующем законодательстве. В настоящее время финансисты подгоняют всех под один ранжир с преступниками, выдвигая новые вымышленные требования, не предусмотренные действующим законодательством.