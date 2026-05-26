Китай заговорил о переговорах после новых угроз РФ: чего боится Пекин

Китайское дипучреждение расположено неподалеку от украинских "центров принятия решений"

В связи с новыми угрозами Кремля ударами по Киеву Китай призвал к "скорейшему прекращению эскалации". Но это никак не свидетельствует о "запрете" на удары по Украине, уверены эксперты. Аналитики предполагают, что Пекин опасается санкционных последствий.

Что нужно знать:

Китай призвал к скорейшему прекращению эскалации

В Пекине не ответили, планируют ли эвакуацию посольства из Киева

Эксперты считают заявление КНР сигналом дистанцирования от Москвы

Китай вряд ли будет публично объявлять об эвакуации дипломатов

Представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что диалог и переговоры — единственный жизнеспособный способ урегулирования конфликта. Она ушла от ответа на вопрос, будет ли Китай эвакуировать посольство в связи с угрозами со стороны РФ.

Как считает исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов, призывы Китая к деэскалации свидетельствуют о демонстративном обособлении Пекина от действий Москвы, вероятно, из-за возможных санкционных последствий.

К сожалению, это не означает прямого запрета на удары по Киеву. Но это свидетельствует о демонстративном отграничении Пекина от действий России. А такое бывает очень редко. Возможно, в Китае понимают возможные последствия в случае усиления ударов — в первую очередь, санкционные. В этом случае и дальше поставлять товары двойного назначения в Россию будет труднее. Александр Леонов, исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента"

Что касается возможной эвакуации дипучреждения в Киеве, Леонов предполагает, что Китай вряд ли пойдет на такой шаг, учитывая отсутствие официальной позиции власти и отказ дипучреждений Евросоюза от эвакуации. "Учитывая тот факт, что посольство КНР находится на улице Грушевского, рашистский удар "по центрам принятия решений" становится опасным и для Москвы", — отметил он.

Директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк уверен — в случае необходимости Китай эвакуирует дипломатов "по-тихому". Это свойственная китайской дипломатии черта – не говорить ничего по поводу "украинского кризиса" (заметим, именно так называют официальные органы КНР войну в Украине), считает он.

Если у Пекина уже есть или будет информация о масштабных российских ударах по Киеву и он примет решение эвакуировать своих дипломатов — это будет сделано без публичных анонсов. Андрей Миселюк, директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк

Ранее "Телеграф" рассказывал, что новые угрозы Кремля могут свидетельствовать об истерических настроениях в российской верхушке. Эксперты напоминают — подобные заявления россияне производили и раньше, а обстрелы были и в прошлом. Более того, это может быть попытка снять с себя ответственность за будущие преступления.