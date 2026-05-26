Китай заговорил о переговорах после новых угроз РФ: чего боится Пекин
Китайское дипучреждение расположено неподалеку от украинских "центров принятия решений"
В связи с новыми угрозами Кремля ударами по Киеву Китай призвал к "скорейшему прекращению эскалации". Но это никак не свидетельствует о "запрете" на удары по Украине, уверены эксперты. Аналитики предполагают, что Пекин опасается санкционных последствий.
Что нужно знать:
- Китай призвал к скорейшему прекращению эскалации
- В Пекине не ответили, планируют ли эвакуацию посольства из Киева
- Эксперты считают заявление КНР сигналом дистанцирования от Москвы
- Китай вряд ли будет публично объявлять об эвакуации дипломатов
Представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что диалог и переговоры — единственный жизнеспособный способ урегулирования конфликта. Она ушла от ответа на вопрос, будет ли Китай эвакуировать посольство в связи с угрозами со стороны РФ.
Как считает исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов, призывы Китая к деэскалации свидетельствуют о демонстративном обособлении Пекина от действий Москвы, вероятно, из-за возможных санкционных последствий.
К сожалению, это не означает прямого запрета на удары по Киеву. Но это свидетельствует о демонстративном отграничении Пекина от действий России. А такое бывает очень редко. Возможно, в Китае понимают возможные последствия в случае усиления ударов — в первую очередь, санкционные. В этом случае и дальше поставлять товары двойного назначения в Россию будет труднее.
Что касается возможной эвакуации дипучреждения в Киеве, Леонов предполагает, что Китай вряд ли пойдет на такой шаг, учитывая отсутствие официальной позиции власти и отказ дипучреждений Евросоюза от эвакуации. "Учитывая тот факт, что посольство КНР находится на улице Грушевского, рашистский удар "по центрам принятия решений" становится опасным и для Москвы", — отметил он.
Директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк уверен — в случае необходимости Китай эвакуирует дипломатов "по-тихому". Это свойственная китайской дипломатии черта – не говорить ничего по поводу "украинского кризиса" (заметим, именно так называют официальные органы КНР войну в Украине), считает он.
Если у Пекина уже есть или будет информация о масштабных российских ударах по Киеву и он примет решение эвакуировать своих дипломатов — это будет сделано без публичных анонсов.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что новые угрозы Кремля могут свидетельствовать об истерических настроениях в российской верхушке. Эксперты напоминают — подобные заявления россияне производили и раньше, а обстрелы были и в прошлом. Более того, это может быть попытка снять с себя ответственность за будущие преступления.