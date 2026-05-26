Современные военные технологии и российская пропаганда: в музее войны откроются новые экспозиции

О действиях российского режима должны узнать по всему миру

Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне уже к концу 2026 существенно расширит свое артпространство и презентует посетителям новые экспозиции. Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа".

Это станет возможно благодаря меценатской поддержке Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины (NAUDI).

Сотрудничество музея и NAUDI началось еще в феврале, когда ассоциация присоединилась к сбору средств на обновление и развитие музея. По словам главы NAUDI Сергея Пашинского, ассоциация решила финансово поддержать музейщиков, чтобы увековечить подвиг современных защитников Украины.

— Почти 10 миллионов граждан потеряла Украина во Второй мировой войне. И никто даже в страшном сне не мог представить, что пройдет не так много лет — и фашистская Россия нападет на Украину, а мы потеряем еще сотни тысяч наших людей: воинов, мирных граждан. И тот лозунг, который родился уже в независимой Украине — "Никогда снова", — должен стать не просто лозунгом, а нашей национальной идеей и политикой. Мы не имеем права забывать жертв Второй мировой, а еще больше — не имеем права забывать тех мужественных мужчин и женщин, которые сейчас защищают наше государство. И для меня большая честь приобщиться к той работе, которую делает коллектив музея, и вместе с ними увековечить этот подвиг, который сейчас совершают наши воины и люди в тылу, — отметил Пашинский.

Сергей Пашинский

Как пояснил директор музея Юрий Савчук, новая площадка будет занимать 710 квадратных метров пространства, которое раньше никогда не использовалось для экспозиций.

— В этом пространстве будет три модуля. Первый – музей современных военных технологий. Второй — небольшой конференц-зал, обслуживающий посетителей. Третий – музей советской и российской пропаганды. Это наши планы на этот год и задачи, над которыми мы работаем уже сейчас, – объяснил Савчук.

Юрий Савчук

В подтверждение будущих масштабных намерений между NAUDI и руководством музея был подписан меморандум о сотрудничестве.

— Мы будем финансировать строительство музея, в том числе и международные показы. К примеру, сейчас музей представляет экспозицию в Чили. Многие иностранцы боятся приезжать к нам, поэтому будет отдельная программа, чтобы новейшая экспозиция музея была представлена во всем мире. Мы должны показывать и кричать на весь мир о зверствах российского фашизма и мужестве наших людей, которые сопротивляются этому, — подчеркнул Сергей Пашинский.

Сотрудничество NAUDI и музея

По словам главы ассоциации, творческий симбиоз музейщиков и промышленников станет не разовой акцией, а продолжительной кампанией.