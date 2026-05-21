Почему "АТБ" продает мороженое с огромными скидками: маркетолог раскрыл хитрую логику

Ценопад на данную продукцию обусловлен сразу несколькими причинами

Огромные скидки на мороженое в сети супермаркетов "АТБ" появляются не случайно. Это win-win стратегия для теплых дней, от которой выигрывает и магазин, и покупатель, и производитель.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал эксперт по маркетингу розничной торговли Владимир Полищук. По его словам, снижение цен на данную продукцию обусловлен сразу несколькими причинами.

Во-первых, это сезонный товар, который требует промо.

"АТБ" не ассоциируется с тем, что оно торгует мороженым. Соответственно, нужно это напомнить", — объяснил Полищук.

Владимир Полищук

Примеры скидок в АТБ

Во-вторых, мороженое это трафикогенерирующий продукт.

"Когда магазин делает скидки на мороженое, люди приходят за мороженым. А поскольку это не маленький магазин, где ты зашел, взял мороженое и вышел, ты все равно что-нибудь еще покупаешь. То есть магазин зарабатывает на чем-нибудь другом, если ты уже заходишь", — рассказал эксперт.

В-третьих, скидки обычно не предоставляются исключительно сетью, а согласовываются с производителем, которому выгодно "подсадить" покупателя на свой продукт.

"Поэтому здесь win-win история и win-win стратегия для производителя мороженого и ритейлера, а для покупателя прекрасная тема, потому что началось жаркое лето", — резюмировал маркетолог.

Напомним, ранее мы писали о том, что можно выгодно купить в "АТБ" на этой неделе.