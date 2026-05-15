Сын бывшего футболиста сборной Украины получил вызов в команду Италии

В Италии заметили талант у украинского футболиста

Бывший известный футболист, а ныне помощник главного тренера "Кривбасса" Валерий Федорчук похвастался достижениями своего сына. Юный игрок получил вызов в сборную Италии

Что нужно знать

Старший сын Федорчука подает большие надежды в футболе

Валерий похвастался достижениями сына

Сам Федорчук вызывался в сборную Украины

Об этом Федорчук рассказал в интервью Денису Бойко на одноименном YouTube-канале. По словам Валерия, его старший сын Клим был вызван в сборную Италии по футболу (2012 год рождения).

Клим старший. У него к футболу заинтересованность с 4 лет. Вот когда он взялся за мяч, он его не отпустил до сих пор. Старший – это, по моему мнению, талант. Но есть еще моменты, где нужно ему работать. Но это реально талант. В Италии очень ценят его. Он сейчас под большим прицелом. Валерий Федорчук

Отметим, Федорчук женился на Елене Киндзерской, дочери экс-президента ФК "Львов" Юрия Киндзерского. Пара воспитывает троих детей. Старшие дети, Климентий и Марк, занимаются футболом. Валерий сыграл 18 матчей за молодежную сборную Украины, вызывался и в главную команду страны, однако так и не сыграл за "Сине-желтых".

Елена Федорчук с детьми/Фото: instagram.com/olena_fedorchuk/

Валерий и Елена Федорчуки с младшим ребенком/Фото: instagram.com/olena_fedorchuk/

Напомним, Федорчук прославился, выступая на позиции хавбека в "Днепре", "Кривбассе", "Карпатах", "Динамо", "Волыни", "Вересе", "Мариуполе" и "Рухе".

Ранее знаменитый аргентинский футболист Анхель Ди Мария необычно отпраздновал свой гол. Игрок сделал жест "six seven" (шесть-семь), который является популярным среди подростков интернет-мемом.