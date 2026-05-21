София Ротару прервала молчание и обратилась к украинцам (фото)

Артистка впервые за долгое время вышла на связь

Исчезнувшая с радаров украинская исполнительница София Ротару впервые за долгое время появилась в Instagram, чтобы поздравить украинцев с национальным праздником, который вся страна отмечает в этот четверг.

В сторис своего официального аккаунта 78-летняя артистка опубликовала фото, на котором позирует в нарядной вышитой рубашке. "С Днем вышиванки!" — лаконично подписала кадр исполнительница.

В предыдущий раз София Михайловна прерывала молчание в Instagram только по случаю дня рождения своей единственной невестки Светланы. Тогда она публично адресовала ей теплые слова и поделилась редкой фотографией родственницы.

Где сейчас находится София Ротару

С начала полномасштабного вторжения София Ротару полностью отказалась от концертной деятельности и избрала закрытый, непубличный образ жизни. Как ранее подтвердила ее родная сестра Аурика Ротару, певица находится в Украине. Она постоянно проживает в своем элитном трехэтажном имении под Киевом — в поселке Конча-Заспа, где спокойно занимается домашним хозяйством, садом и огородом.

Особняк София Ротару под Киевом

Известно, что София Ротару живет не сама — по словам ее сестры, вместе с ней в особняке будто бы живет единственный сын Руслан Евдокименко. Весной 2022 года он вместе со своим сыном Анатолием Евдокименко пытался незаконно покинуть страну. В июле появилась информация, что внук певицы все же уехал за границу, где продолжает творческую деятельность.