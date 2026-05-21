Выпускникам уже нужно готовиться: почему Рада спешит отменить ДПА в 2027 году

Для выпускников оставят обязательным НМТ для поступления

Государственная итоговая аттестация (ДПА на украинском) 7 лет не проводится в Украине и в Раде уже зарегистрировали законопроект №15254 об отмене аттестации в 2027 году. Это нужно, чтобы будущие выпускники заранее понимали, что их ожидает, рассказал "Телеграфу" народный депутат, глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования Сергей Бабак.

— Почему уже сейчас решили отменить ДПА 2027 года, до которого еще год?

— Есть определенные процедурные моменты в Верховной Раде поэтому в лучшем случае любой законопроект, даже если он зайдет, будет всеми поддержан и сразу проголосован за основу в целом за минимум месяц до его принятия. Если он в двух чтениях, то это минимум два месяца.

Идея такова, чтобы летом все знали, что их ожидает на следующей вступительной кампании, чтобы мы всех предупреждали не под Новый год, а через год. Это основная идея. И очень хорошо на самом деле, что он подан сейчас. Тогда есть шанс, что мы его летом примем и 11-классники будут понимать, что их будет ждать через год.

Если вы посмотрите текст законопроекта, там просто добавлен 2027 год. То есть это тот же законопроект, который мы принимаем каждый год по специфике следующей вступительной кампании. Мы этим законопроектом делегируем полномочия Министерству образования и науки, Кабинета Министров использовать инструменты и разработать правила вступительной кампании, иногда не соблюдая требования Закона о высшем образовании, в котором четко записано, что это происходит в форме Внешнего независимого оценивания. И есть целая статья, регламентирующая, как ВНО должно проходить.

Законопроект о ДПА

И потому, что мы не можем после начала полномасштабного вторжения провести ВНО физически, по очевидным безопасным и техническим причинам, — мы проводим вместо него Национальный мультипредметный тест, но сам по себе НМТ в законодательстве не прописан. Именно поэтому мы даем полномочия Министерству образования и науки разработать механизм вступления на следующий год без соблюдения норм Закона о высшем образовании.

Поэтому, если очень простыми словами, это то же самое, что мы принимаем каждый год. Следующая вступительная кампания не будет отличаться от этой вступительной кампании. Так же будет проходить Национальный мультипредметный тест. Ничего не меняется с точки зрения обязательных и избирательных дисциплин.

Просто это технический законопроект, которым нам нужно дать правовое основание Министерству образования и науки, чтобы оно начало разрабатывать правила приема в учреждения высшего образования и профессионального высшего образования на следующий год.

Вышам дается право провести вступительную кампанию без соблюдения требований закона об ВНО. И второе – это отмена Государственной итоговой аттестации. Ибо Государственная итоговая аттестация, согласно украинскому законодательству, должна проводиться в форме ВНО. Мы от этого и уходим, потому что эта отдельная норма существует.

— Кто, где, когда и как будет оценивать знания учащихся выпускных классов в 2027 году?

— Внутренняя оценка пройдет в школах. У учащихся будет обычный набор дисциплин, соответствующий государственному стандарту, то, что они учат, и никак иначе. А в случае, если они захотят поступить и получить высшее образование, — регистрируются на Национальный мультипредметный тест и сдают НМТ. И на его основе поступают в университет.

А в Национальный мультипредметный тест входит "Украинский язык", "Математика", "История Украины" — это обязательно и четвертый предмет по выбору: "Украинская литература", "Биология", "География", "Физика", "Химия" и "Иностранный язык" (четыре на выбору). В зависимости от требований конкретного университета они по той или иной специальности требуют. Для медицины – это химия или биология, для международных – английский язык и так далее.

Какие предметы входят в НМТ

— Как будут проводить прием на обучение в учреждения профессионального высшего образования?

— Так же, как в этом году.

— А в чем отличие отмены ДПА на 2027 год от прошлогодних?

– Ничем не отличается.

Для справки

Фактически, в Украине написание ДПА отменяют с 2019 года. Начиная с 2020 года, его отменяли из-за пандемии COVID-19, а впоследствии — из-за полномасштабного вторжения. Вместо ДПА и ВНО для выпускников 11-х классов действует Национальный мультипредметный тест (НМТ).

Учащиеся 4 и 9 классов также не пишут ДПА или другие экзамены. Школы могут вводить текущие, семестровые или годовые оценки, но в рамках учебного процесса. Вступительная кампания только от одиннадцатиклассников требует сдавать НМТ, выпускники 9 классов поступают по определенным колледжам требованиям. В основном это внутренние экзамены, мотивационные письма, экзамены по физической подготовке и т.д.

