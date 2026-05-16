"Немецкий Кличко" одним ударом нокаутировал соперника (видео)

Боксер из Германии оформил одну из самых быстрых побед в истории бокса

В немецком Мангейме состоялось большое шоу бокса. Один из поединков порадовал любителей этого вида спорта невероятным нокаутом.

Что нужно знать

Юрк на первых секундах нокаутировал Кастильо

Виктор оформил одну из самых быстрых побед в истории бокса

Непобедимого немца сравнивают с братьями Кличко

В бою андеркарда немецкий супертяж Виктор Юрк победил колумбийца Эдвина Кастильо первым ударом! Об этом сообщает "Телеграф".

"Немецкий Кличко", рост которого составляет более 2 метров, левым боковым положил соперника на канвас. К слову, Кастильо несколько минут лежал на ринге, приходя в себя. Официально 26-летний Виктор добыл победу на 15-й секунде — это связано с тем, что рефери поздно начал отсчет. Добавим, что непобедимый Юрк выиграл свой 13-й бой в карьере, на его счету 11 побед нокаутом.

Отметим, в одном из поединков шоу украинский боксер полусреднего веса Карен Чухаджян (26-4, 14 КО) проиграл решением судей ирландцу Пэдди Доновану (15-2, 11 КО). Итоговый счет — 115:111, 113:113, 114:112. Примечательно, что в Мангейме великий украинский боксер Владимир Кличко провел 4 поединка.

Ранее сообщалось, что в Манчестере стал известен новый чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBO. Им стал Даниель Дюбуа, который техническим нокаутом победил Фабио Уордли. Отметим, остальными основными чемпионскими поясами (WBC, WBA и IBF) владеет Александр Усик.