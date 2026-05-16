"Немецкий Кличко" одним ударом нокаутировал соперника (видео)
Боксер из Германии оформил одну из самых быстрых побед в истории бокса
В немецком Мангейме состоялось большое шоу бокса. Один из поединков порадовал любителей этого вида спорта невероятным нокаутом.
Что нужно знать
- Юрк на первых секундах нокаутировал Кастильо
- Виктор оформил одну из самых быстрых побед в истории бокса
- Непобедимого немца сравнивают с братьями Кличко
В бою андеркарда немецкий супертяж Виктор Юрк победил колумбийца Эдвина Кастильо первым ударом! Об этом сообщает "Телеграф".
"Немецкий Кличко", рост которого составляет более 2 метров, левым боковым положил соперника на канвас. К слову, Кастильо несколько минут лежал на ринге, приходя в себя. Официально 26-летний Виктор добыл победу на 15-й секунде — это связано с тем, что рефери поздно начал отсчет. Добавим, что непобедимый Юрк выиграл свой 13-й бой в карьере, на его счету 11 побед нокаутом.
Отметим, в одном из поединков шоу украинский боксер полусреднего веса Карен Чухаджян (26-4, 14 КО) проиграл решением судей ирландцу Пэдди Доновану (15-2, 11 КО). Итоговый счет — 115:111, 113:113, 114:112. Примечательно, что в Мангейме великий украинский боксер Владимир Кличко провел 4 поединка.
Ранее сообщалось, что в Манчестере стал известен новый чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBO. Им стал Даниель Дюбуа, который техническим нокаутом победил Фабио Уордли. Отметим, остальными основными чемпионскими поясами (WBC, WBA и IBF) владеет Александр Усик.