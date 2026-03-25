Лукашенко сходил на хоккей с новой фавориткой: кто она (фото)

Диктатор посадил возле себя молодую девушку и врача

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко засветился на хоккее в компании молодых девушек. Он пришел на хоккейный матч, посвященный 35-летию Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси.

Лукашенко сидел на трибунах в окружении женщин, а его старший сын, глава НОК Беларуси Виктор Лукашенко произвел символическое вбрасывание. Об этом сообщает nashaniva.

Рядом с Лукашенко по правую руку сидела его личный доктор Светлана Канашенко, которой диктатор доверил своего шпица Умку. Слева от самопровозглашенного президента находилась Валерия Морозова. Ее уже прозвали в сети новой фавориткой Лукашенко. Также в одном ряду с Лукашенко расположились сенатор Дмитрий Басков и участница "Мисс Беларусь-2016" Алина Роскач, которая иногда появлялась на публике с Лукашенко.

Бывшую фаворитку диктатора Владлену Зайцеву расположили ниже Лукашенко рядом с его пресс-серкетарем, Натальей Эйсмонт.

Морозова — врач, которая работала в городской поликлинике №2 Борисова. Прославилась тем, что в 2024 году победила на конкурсе красоты в Борисове.

В 2025 году Валерия участвовала в финальном этапе областного конкурса "Молодой лидер Минщины — 2025", где получила диплом.

Также Валерия засветилась на встрече Борисовского райкома БРСМ с молодыми специалистами, которые недавно начали работать в учреждениях здравоохранения района. К слову, в 2026 году попасть на прием к врачу Морозовой нельзя — на сайте борисовской поликлиники №2 взять талон к ней невозможно.

В Интернете также есть фото Валерии на III Минской международной конференции по евразийской безопасности. Девушка держит на коленях блокнот с официальным белорусским орнаментом, на нем видна бумажка с надписью "Служебное".

