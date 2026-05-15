Почти вдвое дешевле повседневного блюда: как действует новый лайфхак со скидками от кассира "АТБ" (фото)

Акция продлится еще четыре дня

В сети "АТБ" действует новый формат экономии — покупать от нескольких единиц одного товара. Об таком способе рассказал кассир.

На своей странице У Threads под ником "galya_kasur_atb" она показала пример экономии на крем-сыре "De Luxe". Одна штука (175 грамм) стоит 89,90 гривны, но если взять от 3 до 6 штук, цена уменьшается до 57,90 гривны за каждую.

Подобное предложение действует и на другие продукты. К примеру, спагетти Casa della pasta (400 г, "Своя линия") стоят 41,90 гривны за упаковку без акции. Но если взять от трех штук цена снижается до 24,90 гривны за одну.

В итоге три упаковки обходятся в 74,7 гривны вместо 125,7 гривны, что позволяет сэкономить более 50 гривен всего за одну покупку. Для тех, кто часто закупает продукты про запас, такая система может существенно сократить расходы.

Цена на спагетти в "АТБ".

Но есть ограничения

Несмотря на то, что скидка позволяет сэкономить до 40% стоимости, действуют определенные условия. В частности, обычно устанавливается лимит на количество товара в одном чеке — примерно до 5-6 единиц во избежание массовых закупок для перепродажи.

Кроме того, эти акционные товары стоят на полке только с сине-оранжевыми ценниками с надписью "Скидка при покупке от 3-х". На другие продукты без таких маркировок акция не распространяется.

