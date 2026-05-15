Много ли в Украине госпредателей: в СБУ дали подробный ответ (документ)

По сравнению с довоенными временами таких преступлений стало гораздо больше

С начала полномасштабного вторжения России в Украину (24 февраля 2022 г.) до 31 декабря 2025 г. в Украине расследовалось 3 937 производств по статье 111 УК Украины (Государственная измена). За совершение этого и подобных уголовных правонарушений в розыске находятся более семи тысяч человек.

Об этом свидетельствует ответ СБУ на запрос "Телеграфа". Там добавили, что согласно данным Единого реестра досудебных расследований в 2021 году расследовалось 372 производства по статье 111 УК Украины, из которых в суды было направлено 87 производств. Судами были приняты решения по 26 производствам.

Сколько производств за государственную измену зафиксировано с начала войны

С начала полномасштабной войны количество подобных преступлений существенно возросло. Всего на конец 2025 года следователи СБУ осуществляли досудебное расследование в 3 937 уголовных производствах по статье 111 УК Украины (Государственная измена). В суд направили 2463 дела. Судами принято решение в 973 производствах.

Ответ СБУ по запросу "Телеграфа"

Сколько производств за коллаборационную деятельность

В марте 2022 года Уголовный кодекс Украины был дополнен статьей 111-1 "Колаборационная деятельность". С этого момента по этой статье СБУ осуществляла расследование в 8 903 уголовных производствах. В суд было направлено 5 911 уголовных производств.

Преступления против национальной безопасности Украины. Инфографика: "Телеграф"/ШИ

Сколько производств за пособничество государству-агрессору

В апреле 2022 года законом № 2198-IX была введена статья утверждена 111-2 Уголовного кодекса Украины ( пособничество государству-агрессору ). По данным СБУ, с момента введения этой статьи до конца 2025 года СБУ расследовало за ней 1 547 уголовных производств. В суд направлено 555 дел, суды приняли решение по 160 производствам.

