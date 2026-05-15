Много ли в Украине госпредателей: в СБУ дали подробный ответ (документ)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
По сравнению с довоенными временами таких преступлений стало гораздо больше
С начала полномасштабного вторжения России в Украину (24 февраля 2022 г.) до 31 декабря 2025 г. в Украине расследовалось 3 937 производств по статье 111 УК Украины (Государственная измена). За совершение этого и подобных уголовных правонарушений в розыске находятся более семи тысяч человек.
До "полномасштабки" предателей было гораздо меньше
Об этом свидетельствует ответ СБУ на запрос "Телеграфа". Там добавили, что согласно данным Единого реестра досудебных расследований в 2021 году расследовалось 372 производства по статье 111 УК Украины, из которых в суды было направлено 87 производств. Судами были приняты решения по 26 производствам.
Сколько производств за государственную измену зафиксировано с начала войны
С начала полномасштабной войны количество подобных преступлений существенно возросло. Всего на конец 2025 года следователи СБУ осуществляли досудебное расследование в 3 937 уголовных производствах по статье 111 УК Украины (Государственная измена). В суд направили 2463 дела. Судами принято решение в 973 производствах.
Сколько производств за коллаборационную деятельность
В марте 2022 года Уголовный кодекс Украины был дополнен статьей 111-1 "Колаборационная деятельность". С этого момента по этой статье СБУ осуществляла расследование в 8 903 уголовных производствах. В суд было направлено 5 911 уголовных производств.
Сколько производств за пособничество государству-агрессору
В апреле 2022 года законом № 2198-IX была введена статья утверждена 111-2 Уголовного кодекса Украины ( пособничество государству-агрессору ). По данным СБУ, с момента введения этой статьи до конца 2025 года СБУ расследовало за ней 1 547 уголовных производств. В суд направлено 555 дел, суды приняли решение по 160 производствам.
Ранее "Телеграф" получил ответ от Офиса генерального прокурора Украины о статистике преступлений, связанных с госизменой. Стало известно, когда с 2022 года таких преступлений было больше всего.