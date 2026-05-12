Полностью открестилась от семьи? Что известно о 15-летней внучке Ющенко, которая становится копией экс-президента

Сейчас девочке 15 лет

Бывшая невестка третьего президента Украины Виктора Ющенко Лиза Ющенко, сейчас живущая в России, редко делится семейными кадрами. Впрочем, на этот раз она показала, как выглядит ее общая с Андреем Ющенко дочь Варвара.

На опубликованном в Instagram фото девочка позирует в просторном кэжуал-образе с волнистыми волосами. Заметно, что Варвара уже совсем повзрослела и больше не напоминает маленькую девочку, которую часто фотографировали папарацци рядом с семьей Ющенко.

Сама Лиза Ющенко коротко подписала фотографию: "Мамина ❤️". Известно, что сейчас девочке 15 лет.

Варвара Ющенко. Фото: instagram.com/liza_u

Что известно о Варваре Ющенко

Варвара — дочь Андрея Ющенко и Лизы Ющенко (в девичестве Ефросининой), младшей сестры телеведущей Маши Ефросининой. После развода родителей девочка осталась жить с матерью. Впоследствии Лиза переехала в Россию, где создала новую семью с российским бизнесменом, который набрал на нее долгов.

Лиза Ющенко с дочерью Варварой. Фото: instagram.com/liza_u

Публичной информации о Варваре немного. Известно, что она учится за границей и ведет довольно закрытый образ жизни. В соцсетях Лиза изредка показывает дочь, однако почти не рассказывает деталей о ее обучении или личных увлечениях.

Ранее в семье Ющенко впервые за многие годы публично прокомментировали отношения с Варварой. Дочь экс-президента Виталина Ющенко в интервью изданию "Гордон" призналась, что связь с Лизой и ее дочерью фактически потеряна уже много лет.

По словам Виталины, ни бывшая невестка, ни Варвара не выходят на контакт с семьей Ющенко. В то же время она подчеркнула, что в семье продолжают любить девочку.

