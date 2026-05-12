Полностью открестилась от семьи? Что известно о 15-летней внучке Ющенко, которая становится копией экс-президента
Сейчас девочке 15 лет
Бывшая невестка третьего президента Украины Виктора Ющенко Лиза Ющенко, сейчас живущая в России, редко делится семейными кадрами. Впрочем, на этот раз она показала, как выглядит ее общая с Андреем Ющенко дочь Варвара.
На опубликованном в Instagram фото девочка позирует в просторном кэжуал-образе с волнистыми волосами. Заметно, что Варвара уже совсем повзрослела и больше не напоминает маленькую девочку, которую часто фотографировали папарацци рядом с семьей Ющенко.
Сама Лиза Ющенко коротко подписала фотографию: "Мамина ❤️". Известно, что сейчас девочке 15 лет.
Что известно о Варваре Ющенко
Варвара — дочь Андрея Ющенко и Лизы Ющенко (в девичестве Ефросининой), младшей сестры телеведущей Маши Ефросининой. После развода родителей девочка осталась жить с матерью. Впоследствии Лиза переехала в Россию, где создала новую семью с российским бизнесменом, который набрал на нее долгов.
Публичной информации о Варваре немного. Известно, что она учится за границей и ведет довольно закрытый образ жизни. В соцсетях Лиза изредка показывает дочь, однако почти не рассказывает деталей о ее обучении или личных увлечениях.
Ранее в семье Ющенко впервые за многие годы публично прокомментировали отношения с Варварой. Дочь экс-президента Виталина Ющенко в интервью изданию "Гордон" призналась, что связь с Лизой и ее дочерью фактически потеряна уже много лет.
По словам Виталины, ни бывшая невестка, ни Варвара не выходят на контакт с семьей Ющенко. В то же время она подчеркнула, что в семье продолжают любить девочку.
