SWEET.TV запустил кастинг на "Фабрику звезд"
Победитель шоу получит 500 000 гривен
Вечером 11 мая в Threads SWEET.TV объявил старт кастинга участников новой "Фабрики звезд". Он сразу вызвал волну обсуждений в соцсетях. После оглашения камбека культового проекта пользователи массово начали делиться своими воспоминаниями из прошлых сезонов и ожиданиями от новой "Фабрики звезд".
Десятки артистов вместе с фанатами обсуждают, кто мог бы войти в состав жюри и в каких артистах сегодня нуждается украинская музыкальная индустрия.
Международный формат "Фабрики звезд" предусматривает, что участниками должны быть молодые таланты от 16 до 25 лет. Однако по запросу зрителей SWEET.TV изменил правила и принял верхний возрастной предел, чтобы участие могли принять все желающие, в том числе и те, кто был фанатом предыдущих сезонов "Фабрики звезд". Об этом заявили в посте на официальной странице Threads.
Анкета для участия в кастинге – по ссылке https://fabrykazirok.sweet.tv/
Победитель "Фабрики звезд" на SWEET.TV получит 500 000 гривен, а также свой первый хит от Ивана Клименко — одного из главных хитмейкеров современной украинской музыки.