SWEET.TV запустил кастинг на "Фабрику звезд"

Победитель шоу получит 500 000 гривен

Вечером 11 мая в Threads SWEET.TV объявил старт кастинга участников новой "Фабрики звезд". Он сразу вызвал волну обсуждений в соцсетях. После оглашения камбека культового проекта пользователи массово начали делиться своими воспоминаниями из прошлых сезонов и ожиданиями от новой "Фабрики звезд".

Десятки артистов вместе с фанатами обсуждают, кто мог бы войти в состав жюри и в каких артистах сегодня нуждается украинская музыкальная индустрия.

Новая "Фабрика звезд"

Международный формат "Фабрики звезд" предусматривает, что участниками должны быть молодые таланты от 16 до 25 лет. Однако по запросу зрителей SWEET.TV изменил правила и принял верхний возрастной предел, чтобы участие могли принять все желающие, в том числе и те, кто был фанатом предыдущих сезонов "Фабрики звезд". Об этом заявили в посте на официальной странице Threads.

Анкета для участия в кастинге – по ссылке https://fabrykazirok.sweet.tv/

Победитель "Фабрики звезд" на SWEET.TV получит 500 000 гривен, а также свой первый хит от Ивана Клименко — одного из главных хитмейкеров современной украинской музыки.