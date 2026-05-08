Песни, которые покорили миллионы: главные хиты певицы Бонни Тайлер, которая сейчас в искусственной коме

Певица сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии

Британская рок-певица Бонни Тайлер, голос которой знают миллионы благодаря мировым хитам 1980-х, оказалась в тяжелом состоянии. По информации португальских медиа, 74-летнюю артистку госпитализировали в больницу в городе Фару после серьезных проблем со здоровьем и ввели в искусственную кому.

Как сообщает издание Jornal de Noticias, врачи провели Тайлер неотложную операцию из-за осложнений, связанных с желудочно-кишечным трактом. Во время хирургического вмешательства медикам удалось устранить проблему, однако после этого у певицы начал развиваться воспалительный процесс.

Сначала состояние артистки оценивали как стабильное, однако впоследствии ситуация резко ухудшилась. Поэтому медики приняли решение перевести Бонни Тайлер в искусственную ком и подключить к аппарату искусственной вентиляции легких в отделении интенсивной терапии.

Самые популярные песни Бонни Тайлер

Бонни Тайлер – одна из самых известных рок-исполнительниц своего поколения. Ее голос стал настоящей визитной карточкой в мире музыки. Наибольшую популярность певице принесли хиты "Total Eclipse of the Heart", "Holding Out for a Hero", "It’s a Heartache". Также певица принимала участие в "Евровидении" в 2013 году с песней Believe in Me и заняла 19 место в финале.

"Total Eclipse of the Heart" — главный хит в карьере Бонни Тайлер, который в 1980-х возглавлял чарты в США, Великобритании и десятках стран. Песня стала мировой классикой и до сих пор регулярно вирусится в TikTok, звучит в фильмах, сериалах и собирает миллионы прослушиваний на стриммингах.

"Holding Out for a Hero" — еще один культовый трек, получивший "вторую жизнь" благодаря кино и мемам. Особенно популярной композиция стала после использования в "Шреке 2". Младшая аудитория нередко даже не знает, что песни уже больше 40 лет.

"It’s a Heartache" — композиция, сделавшая Тайлер международной звездой еще до глобального успеха "Total Eclipse of the Heart". В 1970-х она была одним из самых больших рок-хитов года. Песня и сейчас популярна среди поклонников классического рока.

