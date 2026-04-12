Сборные Украины и России впервые сыграют после начала полномасштабного вторжения РФ

Украинцы и россияне проведут матч по водному поло

В понедельник, 13 апреля, запланирован матч сборных Украины и России по водному поло. Игра пройдет в рамках поединка за 7-е место второго дивизиона Кубка мира-2026.

Что нужно знать

РФ выступает на турнире в нейтральном статусе

Водное поло — первый игровой вид спорта, в котором россияне допущены до международных соревнований после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину

Встреча состоится на Мальте, где проходил турнир. Старт игры запланирован на 16:00 по киевскому времени, сообщает "Телеграф".

Отметим, сборная Украины сыграла шесть матчей на Кубке мира. На групповом этапе Сине-желтые проиграли Франции (13:27), обыграли Гонконг (24:7) и уступили Аргентине (14:15). В 1/8 финала украинцы выбили Канаду (17:13), после чего потерпели поражение от Грузии (9:20). В первой игре за 5–8 места Украина проиграла Австралии (15:21), а теперь сыграет за 7-е место с россиянами, которые выступают на соревнованиях в нейтральном статусе (без флага и гимна).

Добавим, что именно в водном поло Россию впервые вернули на международную арену в командной дисциплине. 4 ноября 2025 года Международная федерация водных видов спорта опубликовала новые критерии нейтральности для россиян и белорусов, допустив представителей стран-агрессоров на международные турниры по водному поло с 1 января 2026 года. Ранее сообщалось, что российских вотерполистов мотивировали на Кубке мира с помощью алкоголя.