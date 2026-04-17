Российского бойца UFC выгнали из американского самолета: детали скандала

Спортсмена выпроводили из самолета

В пятницу, 17 апреля, известного бойца смешанного стиля (ММА) Армана Царукяна сняли с рейса American Airlines. Российско-армянский спортсмен направлялся в Филадельфию (США) на борцовский турнир Real American Freestyle 8.

До пункта назначения Арман не долетел. Россиянина и двух представителей его команды выгнали из самолета, передает российский журналист Адам Зубайраев в соцсети Х. По словам Зубайраева, Царукяна сняли с рейса из-за того, что один представитель его команды пользовался телефоном во время взлета, а второй открыл столик.

Просто из-за того, что кто-то из команды пользовался телефоном во время того, как самолёт пытался взлететь, и ещё второй человек открыл столик, Армана и двух его друзей выгнали из самолёта, который направлялся на турнир RAF. Адам Зубайраев

Добавим, что Царукян без скандала покинул пассажирский самолет и пересел на частный.

Справка: Царукян родился в Ахалкалаки (Грузия), однако на мировой сцене представляет Армению и Россию. Занимает вторую строчку в рейтинге легковесов UFC и 13-е место в рейтинге P4P (вне зависимости от весовой категории). В Филадельфии на 18 апреля запланирован борцовский поединок между Царукяном и американцем Юрайей Фейбером.

