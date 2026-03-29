Президент РФ находится в альтернативной реальности

В воскресенье, 29 марта, президент России Владимир Путин поздравил Олимпийский комитет России (ОКР) со 115-летием. В своем заявлении глава Кремля заявил о готовности РФ принять Олимпийские игры.

Заявление Путина об Олимпиаде опубликовано на официальном сайте главы Кремля. Примечательно, что Путин в тексте своего поздравления забыл упомянуть, что ОКР была временно отстранена из МОК из-за включения в свой состав олимпийских комитетов временно оккупированных территорий Украины.

Поздравляю вас со 115-летием Олимпийского комитета России. Отмечу, что наша страна была в числе учредителей Международного олимпийского комитета и, начиная с 1900 года, участвовала в возрожденных Олимпийских играх, дважды принимала их у себя – в 1980 году в Москве и в 2014 году в Сочи. И оба раза на высочайшем организационном и творческом уровне, что было признано МОК. Подчеркну, Россия и в будущем открыта к проведению летних и зимних Олимпийских игр, готова вносить свой вклад в сбережение подлинных идеалов олимпизма. Владимир Путин

Слова Путина вызвали большой резонанс в российском сегменте Интернета. Пользователи считают, что именно Путин, начав войну против Украины, разрушил российский спорт высоких достижений. В сети полагают, что РФ вместо войны действительно могла провести Игры, однако сейчас это невозможно. Один из пользователей отметил, что Россия в будущем проведет Олимпиаду, однако это произойдет уже после смерти диктатора.

Ранее сообщалось, что министр спорта России и президент (ОКР) Михаил Дегтярев хочет переименовать свою должность из-за любви к Путину. По его словам, "в России есть только один президент".