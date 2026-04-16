Все в отца-боксера? Жена Усика показала подросших сыновей на новых фото

Парни уже добились впечатляющих результатов в спорте

Екатерина Усик, жена легендарного украинского чемпиона Александра Усика, порадовала подписчиков в Instagram свежими кадрами своей семьи.

В сторис появились новые фотографии подросших сыновей звездной пары — Кирилла и Михаила, которые, как и их знаменитый отец, решили связать свою жизнь со спортом. Однако вместо боксерского ринга мальчики выбрали татами, серьезно увлекшись дзюдо.

Как сейчас выглядят сыновья Усика

На сегодняшний день 13-летний Кирилл и 11-летний Михаил тренируются в Испании в школе известного украинского самбиста и дзюдоиста Ивана Васильчука. Под руководством чемпиона мира и победителя Всемирных игр единоборств ребята уже достигли первых значимых высот, пополнив семейную копилку золотыми медалями различных соревнований.

Особо отличился Кирилл, который в конце 2025 года завоевал серебряную награду на Кубке Испании, после чего заговорили о том, что юного атлета уже ждут в национальной сборной Украины. Михаил также не отстает от брата и регулярно демонстрирует волю к победе, становясь триумфатором турниров.

Напомним, что Екатерина и Александр Усики состоят в браке с 2009 года и являются одной из самых крепких пар в украинском спорте. За это время они стали многодетными родителями и сейчас воспитывают четверых детей. Помимо сыновей-спортсменов, в семье подрастает старшая дочь Елизавета, родившаяся в 2010 году, и самая маленькая Мария, которая появилась на свет в 2024 году.

