Протеже Усика нокаутировал соперника в первом раунде (видео)

Украинский полутяж продолжил свою серию побед

В субботу, 21 марта состоялся главный бой на вечере бокса в Equides Club под Киевом. На ринге сошлись украинец Даниэль Лапин (13-0, 5 КО) и Кристапс Булмейстарс (14-5, 5 КО) из Латвии.

Что нужно знать

Лапин быстро разобрался с соперником

Даниэль защитил второстепенные чемпионские титулы

Лапин долгое время тренируется с Усиком и хочет повторить путь чемпиона

28-летний Лапин за пол раунда досрочно победил 33-летнего соперника. Об этом сообщает "Телеграф".

Уже после первой серии ударов от Даниэля стало понятно, что долго бой не продлится. В начале второй минуты латвиец пропустил болезненный удар по корпусу, после чего он встал на колено. Рефери начал отсчет, а Кристапс и не думал подыматься. В итоге судья зафиксировал победу Лапина техническим нокаутом.

Видео нокаута в бою Лапин — Булмейстарс

Таким образом, непобедимый Лапин защитил титулы IBF International и WBA Continental в полутяжелом весе (до 79,378 кг), доведя своей рекорд до 13 побед. После поединка он заявил, что хочет повторить путь Усика и стать абсолютным чемпионом мира. К слову, Даниэль долгое время работает вместе с Александром, полутяж часто выступал в андеркарде боев "Кота".

Напомним, в андеркарде шоу в Equides Club Александр Хижняк начал свой путь в профи. "Полтавский танк" также в первом раунде нокаутировал соперника.