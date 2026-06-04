После громкого развода и признания в изменах: Виктор Розовый показал новую любимую

Юморист признался, что планирует жениться

Известный украинский юморист и ветеран войны Виктор Розовый после громкого развода с женой и признания в изменах снова заговорил о личной жизни. На этот раз он не только рассказал о новых отношениях, но впервые показал свою избранницу.

В интервью Сергею Иванову на YouTube-канале "Исландия ТВ" Розовый признался, что сейчас рядом с ним находится девушка по имени Яна-Катерина. Именно она, по словам ветерана, сопровождает его во время реабилитации после тяжелого ранения и помогает в повседневной жизни.

"Сейчас ездит со мной, поддерживает меня по реабилитациям. Просто человек постоянно со мной, помогает в реабилитационных центрах", — поделился Розовый

Во время разговора ведущий не удержался от шуток и поинтересовался, планирует ли Виктор сделать любимое предложение. Иванов даже вообразил романтический сценарий с белым конем, цветами и цыганским ансамблем. Сам Розовый отнесся к этой идее с юмором, но в то же время дал понять, что мысли о браке у него действительно есть.

Девушка Виктора Розового Яна-Екатерина. Фото: скриншот с видео

По словам военного, он допускает возможность женитьбы в будущем, однако сейчас главным приоритетом остается восстановление здоровья. "Думаю, да. Но надо реабилитироваться. Я прекрасно отдаю себе отчет, что сначала нужно восстановиться", — пояснил он.

Также Розовый откровенно рассказал, что после ранения до сих пор имеет серьезные физические ограничения. Он отметил, что левая рука работает не полностью, также есть проблемы с левой ногой и стопой. Именно поэтому мужчина хочет сначала стать максимально самостоятельным, прежде чем предпринимать следующие серьезные шаги в личной жизни.

Сергей Иванов и Виктор Розовый. Фото: скриншот с видео

Напомним, что скандал с Виктором Розовым начался летом 2025-го года. В интервью Рамине Эсхакзай он признался, что изменял жене, но оправдал себя тем, что "на это были причины". По его словам, интим был плохим все 13 лет их отношений.

Розовый объяснил, что одной из причин его измен стали проблемы в интимной жизни супругов. По его словам, когда он служил в Краматорске, просил жену приезжать к нему чаще, ведь ему "башню рвало". Однако Ольга, как утверждает комик, отказывалась, потому что не хотела ехать так далеко и боялась обстрелов.

Позже в интервью Маше Ефросининой Ольга рассказала о сексуальных желаниях своего экс-мужа. По ее словам, он хотел опорожниться на нее, а поскольку она отказывалась от этого, "он нашел ту, которая согласилась".

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие мемы наделали украинцы после скандального интервью Виктора Розового. В Threads шутки еще долго не утихали.