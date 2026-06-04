Маскирует разбитое сердце красной помадой: как сейчас живет жена покойного солиста группы ADAM и что известно об их детях

Саша Норова воспитывает двоих детей самостоятельно

После смерти фронтмена группы ADAM Михаила Клименко прошло почти пять месяцев. Его жена, муза и многолетний творческий партнер Саша Норова пытается возвращаться к жизни, хотя не скрывает, что боль никуда не исчезла.

Саша Норова и Михаил Клименко были вместе более двух десятилетий. Они познакомились еще во время учебы в Киевской академии эстрадного и циркового искусств, а затем создали не только семью, но и творческий тандем, выросший в популярную группу ADAM.

В браке супруги прожили 16 лет. У них родились двое детей — сын Марк, которому сейчас 15 лет, и дочь Нил, которой 12. До последнего семья боролась за жизнь музыканта и верила в его выздоровление.

Михаил Клименко и Саша Норова с детьми Фото: инстаграмм группы

После смерти супруга Саша практически не исчезла из публичного пространства. Напротив, она продолжает вести Instagram, где делится мыслями, воспоминаниями о Михаиле и переживаниями. В интервью Маше Ефросининой она откровенно призналась, что ее жизнь после смерти мужа изменилась кардинально, а привыкнуть к новой реальности очень сложно.

Несмотря на внутреннюю боль, Норова старается не запираться дома. На ее страницах регулярно появляются фото из театров, культурных событий и художественных мероприятий. Поклонники заметили и еще одну деталь, давно ставшую частью ее образа — яркую красную помаду.

Саша Норова. Фото: instagram.com/sasha_norova

Особое место в жизни Саши занимают дети. Именно ради них артистка находит силы продолжать движение вперед. Семья вместе отмечает семейные события и делится милыми фото.

Саша Норова с детьми уже после смерти Михаила. Фото: instagram.com/sasha_norova

После смерти супруга Саша также продолжила творческое дело, которое они строили вместе. В начале 2026 она выпустила посмертный сингл Михаила "Сильно-сильно" и подарила поклонникам еще одну возможность услышать голос артиста. Также супруга певца выпустила мерч со словами из текстов песен ADAM, а 25 июля состоится концерт памяти Михаила Клименко в Киеве.

Михаил Клименко умер 7 декабря 2025 года в возрасте 38 лет после нескольких месяцев борьбы с тяжелой болезнью. У музыканта диагностировали туберкулезный менингит — опасную форму туберкулеза, поражающую оболочку головного и спинного мозга.

Осенью его состояние резко ухудшилось — певец попал в реанимацию, а затем впал в кому. Родные, друзья и поклонники до последнего собирали средства на лечение и надеялись на выздоровление, однако организм не смог преодолеть последствия болезни. Из комы Михаил так и не вышел. Артиста похоронили в селе Лубянка Бучанского района Киевской области.

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